Moscú acogerá foro de ciencia, tecnología y educación del Brics

Entre los ponentes del evento se esperan representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, de ministerios y organismos especializados, así como de asociaciones científicas y empresariales de los países Brics.

El evento servirá como plataforma de cooperación en ciencia, tecnología, educación e innovación entre los Estados miembros del grupo.

Se espera la asistencia de más de tres mil representantes de 10 países, incluidos delegados gubernamentales, universidades, institutos de investigación, empresas, jóvenes científicos y estudiantes, de naciones como China, Rusia y Sudáfrica.

La agenda incluirá 40 temáticas y 20 mesas de discusión, mientras que en la zona de exposiciones más de 100 expositores mostrarán los avances tecnológicos, científicos y espaciales de los países Brics.

«Hoy en día, la educación se está convirtiendo en uno de los ámbitos clave de la cooperación internacional. En un mundo en rápida evolución, es especialmente importante reunir los esfuerzos de universidades, centros de investigación y países, e intercambiar experiencias y mejores prácticas”, refirió la directora general del foro de ciencia, tecnología y educación, Kristina Polonskaya.

El encuentro crea un espacio donde se establece un diálogo abierto entre Estados, investigadores y jóvenes profesionales. Estamos convencidos de que solo a través del trabajo conjunto y el intercambio de conocimientos se puede construir una plataforma educativa sostenible que trabaje por un futuro común», agregó la directiva.

El objetivo principal del foro es fomentar asociaciones internacionales a largo plazo entre los Gobiernos, la comunidad científica, las empresas y la juventud de los países Brics.

Igualmente será un espacio interactivo que integrará ciencia, educación y creatividad. Estudiantes, jóvenes científicos y expertos podrán trabajar conjuntamente en desafíos actuales, desde inteligencia artificial y tecnologías verdes hasta la conservación de la biodiversidad y la soberanía digital, a través de iniciativas educativas y culturales únicas.