Renuncia canciller de Argentina (+Foto)

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 25 segundos

El canciller de Argentina, Gerardo Werthein, renunció al cargo en medio hoy de pugnas dentro del equipo ejecutivo de Javier Milei y especulaciones sobre su futuro y su desacuerdo con la inclusión del asesor Santiago Caputo en el Gabinete.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto oficializó su dimisión en carta que le presentó al presidente, confirman este miércoles todos los medios de prensa.

Durante el fin de semana pasado, la continuidad de Werthein en el gobierno se puso en tela de juicio no solo dentro del ámbito oficial, sino también desde su propio entorno.

El desgaste se aceleró luego de las desprolijidades en la reunión de Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Otro factor fueron los transcendidos por el malestar e incomodidad por parte de Werthein que generó el rumor del desembarco del asesor Santiago Caputo en el Gabinete, indicó la agencia Noticias Argentinas.

Desde la trinchera de “influencers” que apoyan al gobierno bajo la tutela de Caputo, las llamadas Fuerzas del Cielo, criticaron duro al diplomático argentino tras el encuentro entre Milei y Trump.

Según trascendió, la salida de Werthein estaba pactada para después de los comicios del próximo domingo, pero la situación se precipitó ante el creciente malestar por el peso político del asesor presidencial Santiago Caputo, figura central en el llamado “triángulo de hierro” del poder libertario.

En el entorno del ahora exministro admiten que la presión proveniente del aparato digital alineado con Caputo fue el detonante. El canciller esperaba un respaldo público del propio Milei que nunca se produjo, y ante la falta de ese gesto decidió adelantarse y presentar la dimisión antes de los comicios clave, señaló el canal de noticias C5N.

Hasta el momento, no se informó quién ocupará su lugar al frente del Palacio San Martín.

Werthein, un empresario amigo de Milei sin experiencia diplomática alguna, llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto hace casi un año, para sustituir a la experta en finanzas Diana Mondino, quien dejó el Palacio San Martín en malos términos con la cúpula libertaria.

Milei expulsó a Mondino del Gabinete bajo el pretexto de que votó a favor de Cuba el año pasado en la Asamblea General de las ONU en la resolución contra el bloqueo de Estados Unidos a la isla.

Sin embargo, analistas locales dijeron se debió al malestar y quejas de la excanciller porque la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, le sacó al ministerio encargado de los asuntos internacionales el Fondo de Inversiones de Argentina para ponerlo bajo su control y administración.

Visitas: 8