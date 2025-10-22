Presidente cubano recorre objetivos económicos en Cienfuegos

Compartir en

En coautoría con Liana Laura Gavilla Cruz

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, recorre hoy objetivos de interés económico en la provincia de Cienfuegos.

La finca agroecológica La Perseverante, del municipio de Aguada de Pasajeros, estuvo entre los enclaves económicos visitados hoy por el presidente Díaz-Canel.

Especializada en el cultivo del arroz, sus producciones garantizan el 30 % de lo que se consume acá.

El trabajo sostenido en la finca La Perseverante, con la aplicación de fertilizantes e insecticidas producidos en el territorio, demuestran el buen rendimiento y la calidad en los derivados del arroz y otros cultivos diversos.

Empresa Agropecuaria Horquita

Como parte de su recorrido visitó la Empresa Agropecuaria Horquita donde intercambió con Yuniesky Hernández, Director General de la empresa; Ilsay Castellano Abraham, productor de “Horquita”, otros trabajadores de la empresa y miembros del gobierno y el partido del municipio de Abreus.

La empresa, en estos momentos, cumple con todos los indicadores productivos y económicos planteados excepto la carne vacuna. El indicador deficiente lo cumplen en cabeza, pero no en las toneladas planificadas.

Yuniesky Hernández, director general de la empresa, explica que tienen bajo máquina de riego 1 500 hectáreas, las cuales todas están en movimiento. De estas están 800 ha destinadas al maíz, 400 ha dedicadas a los frijoles de cara al inicio del año, 60 ha de papa y el resto entre boniato, yuca y plátano. Al cierre del año se espera tener sembradas 200 ha de plátano.

El mandatario insistió en la necesidad de analizar la siembra de más áreas de cultivos de ciclo largo, que desgastan menos en temas como maquinaria y combustible, y tienen una vida útil más larga.

Otra de las preocupaciones del presidente fue la falta de empresas municipales que apoyen al abastecimiento del municipio. Díaz-Canel añadió “si buscamos la mayor relación entre el lugar y la administración de gobierno del lugar, eso provoca más impacto”.

Unos 21 centros de trabajo estatales fueron chequeados durante la visita de control efectuada a la provincia de Cienfuegos en los territorios de Abreus y Aguada de Pasajeros, entre el 20 y 22 de octubre, un recorrido que estuvo encabezado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista y las máximas autoridades del territorio cienfueguero.

Entre esos enclaves estuvieron la Empresa Agroindustrial 1 de Mayo, la finca La Perseverante, la Empresa Agroindustrial de Horquita, la Papelera Damují, sobre los cuales el presidente encomió el papel desempañado en tiempos de escasez aun cuando se incumple un grupo importante de indicadores como la producción de azúcar, la entrega en el plan de miel, la leche vacuna, entre otros. Sin embargo, descolló la Empresa de Horquita con la nada despreciable cifra de producción de 80 toneladas por hectáreas de plátano extradenso, como un logro notable para el territorio.

