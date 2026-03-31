Reconocido mundialmente activismo de Cuba en derechos humanos

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Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, resaltó hoy el reconocimiento internacional que ostenta el activismo de Cuba en materia derechos humanos.

En la red social X, el canciller señaló que dicho prestigio se evidencia con el respaldo a tres resoluciones presentadas por la mayor de las Antillas, adoptadas en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Durante el 61 período de sesiones de ese órgano se aprobaron las iniciativas de Cuba relacionadas con el derecho a la alimentación, los derechos culturales y los impactos negativos de la deuda externa, subrayó Rodríguez Parrilla.

Consejo de #DDHH de la ONU adoptó 3 resoluciones presentadas por #Cuba sobre el derecho a la alimentación, los impactos negativos de la deuda externa y los derechos culturales. El respaldo a estas iniciativas demuestra el reconocimiento internacional al activismo de Cuba en… pic.twitter.com/Pond6VgaeU — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 31, 2026

Según precisa la Cancillería en su sitio web, la primera de ellas condena el uso de los alimentos como arma de coerción política o económica, y llama a los Estados a abstenerse de aplicar medidas unilaterales que pongan en peligro la seguridad alimentaria de otros países.

A su vez, agrega el organismo, el Consejo de Derechos Humanos aprobó por unanimidad la resolución propuesta por Cuba sobre los derechos culturales, que reafirma a la cultura como componente esencial del desarrollo humano y factor importante para la inclusión social.

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