Cienfuegos conmemora aniversario 65 del Ejército Central (+Fotos)

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Como parte de las celebraciones por el aniversario 65 de la fundación del Ejército Central, la Región Militar de Cienfuegos desarrolló una gala político-cultural en homenaje a la efeméride.

La creación de este mando, el primero de los tres ejércitos con que cuenta el país, respondió a una decisión del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien encomendó la misión al Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, hombre de su entera confianza, aquel 4 de abril de 1961.

El encuentro, celebrado en el teatro de la Universidad de Ciencias Médicas constituyó también un espacio de reconocimiento a oficiales, unidades militares y trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) destacados en el cumplimiento de sus misiones.

Presidieron la actividad Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos; el Primer Coronel Ivey Lima Moya, jefe de la Región Militar en el territorio; y Rolando Rajadel Alzuri, vicegobernador provincial.

El momento cultural de la jornada estuvo a cargo del trovador Roberto Novo Serra y de la Compañía de Teatro Musical Infantil Abrakadabra, quienes presentaron la obra Pepe, dedicada a la vida y obra de José Martí.

La creación del Ejército Central respondió a la necesidad imperiosa de la joven Revolución de defenderse de las constantes agresiones de todo tipo por parte del imperialismo norteamericano, desde el propio triunfo revolucionario el 1ro. de enero de 1959. Decisiva resultó también la labor de ese mando en la Lucha Contra Bandidos, que abarcó prácticamente todo su territorio, con especial protagonismo en las montañas del Escambray.

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