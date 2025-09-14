Reconocerán a cubano con medalla por independencia de Angola

Díaz-Argüelles figura en el listado divulgado hoy de las personalidades que serán reconocidas con la condecoración especial por sus aportes al país, lo cual sucederá durante la sexta ceremonia de este tipo prevista para los días 29 y 30 de septiembre.

El comandante es el tercer cubano que recibe la condecoración, en su caso correspondiente a la Clase Paz y Desarrollo, pues antes le fue otorgada en la Clase Independencia al general de cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, quien la recibió personalmente; y póstumamente al general de brigada Rafael Moracén Limonta, también en la Clase Paz y Desarrollo.

De acuerdo con el comunicado de la Presidencia angoleña, la ceremonia de entrega prevé otorgar medallas a 759 personas o sus familiares, 115 en la Clase Independencia y 644 en la Clase Paz y Desarrollo.

Hasta la fecha casi mil 600 personalidades nacionales e internacionales han sido homenajeadas, entre los que se encuentran luchadores por la libertad, líderes políticos, músicos, escritores, artistas, deportistas, figuras religiosas y miembros de la sociedad civil.

Raúl Díaz-Argüelles, estuvo vinculado a los momentos iniciales de la colaboración militar cubana en Angola, a petición del gobierno de António Agostinho Neto, y participó en algunas de las principales batallas que contribuyeron a asegurar la independencia nacional el 11 de noviembre de 1975.

El 21 de octubre pasado, al inaugurar el hospital de Cuanza Sur que lleva el nombre del cubano fallecido en tierras angoleñas, el presidente, João Lourenço, dijo que la institución tiene el nombre de un gran combatiente por la libertad, cuya contribución fue muy relevante.

Se refirió a su papel en la Batalla de Kifangondo, cuya victoria permitió declarar la independencia; y la Batalla de Ebo, apenas un mes después de surgir la Angola libre del colonialismo, y que evitó que Sudáfrica avanzara hacia Luanda y se perdiera lo conquistado, explicó.

Después de eso hubo otras batallas, pero estas fueron fundamentales por el momento en el que ocurrieron y cualquiera de ellas pudo haber definido que no fuéramos independientes o que lo hubiésemos conseguido mucho más tarde, con un mayor costo de sangre y sudor angoleños, argumentó Lourenço.