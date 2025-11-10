Reconoce Cuba a Brasil por organización de la COP30

Compartir en

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, felicitó hoy al Gobierno de Brasil por la organización de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP30).

En su mensaje en X, el canciller reconoció al Presidente de ese país de Suramérica, Luis Inacio Lula, y al pueblo de la ciudad de Belém, donde este lunes inicia oficialmente el evento, hasta el próximo 21 de noviembre.

En su mensaje, el jefe de la diplomacia cubana reiteró el compromiso de su país de contribuir al éxito de la COP, que, destacó, tiene la misión de renovar el compromiso con el multilateralismo y acelerar la implementación del Acuerdo de París en su décimo aniversario.

De acuerdo con Rodríguez Parrilla, en materia de cambio climático urge más apoyo a quienes más lo necesitan.

“Vemos con preocupación el aumento de los presupuestos de defensa y el creciente desvío de millonarios recursos financieros y tecnológicos para nuevas guerras, mientras que se postergan las soluciones que demanda y requiere el Sur Global”, alertó.

El acuerdo de París, en vigor desde 2016, incluye compromisos de todos los países para reducir sus emisiones, así como una ruta para que las naciones desarrolladas ayuden a las que están en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático.

