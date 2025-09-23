Recibió Esteban Lazo a Huang Chuping, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Provincial de Guangdong

Compartir en

En el Salón Baraguá del Capitolio Nacional el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, recibió a Huang Chuping, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Provincial de Guangdong.

Al saludarlo recordó los históricos lazos de amistad y cooperación entre Cuba y China. Aseveró que ambas naciones «son buenos amigos, buenos camaradas y buenos hermanos».

Durante el encuentro, Lazo expresó la profunda satisfacción que representa acoger a la delegación china, en nombre de todos los diputados. «Cuba se honra de haber sido el primer país del hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China», subrayó, a la vez que resaltó que esta visita a La Habana se produce apenas unos días después del regreso del Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a la nación asiática , donde participó en las celebraciones por el aniversario 80 de la victoria en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa y la lucha antifascista, así como en el acto por el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El titular del Parlamento cubano destacó que Díaz-Canel tuvo la oportunidad de visitar la provincia de Guangdong, lo que constituyó un momento significativo en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional agradeció la firme posición del gobierno chino en rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Subrayó que este respaldo constituye un gesto de solidaridad y respeto a la soberanía nacional, y reafirma el compromiso compartido con un orden internacional más justo, equitativo y respetuoso de los principios del derecho internacional.

Participaron en el intercambio, además, la vicepresidenta y el Secretario del legislativo, Ana María Mari Machado y Homero Acosta Álvarez, respectivamente, directivos de Relaciones Internacionales y representantes del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-China.

