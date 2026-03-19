Ratifican apoyo a Cuba desde importante universidad mexicana

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Estudiantes y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresaron su apoyo a Cuba y reclamaron el fin del bloqueo y las medidas de asfixia del gobierno estadounidense.

El Consejo Universitario de esa institución educativa dio a conocer su posición de apoyo a la isla durante un evento de solidaridad celebrado este miércoles en la Facultad de Economía, informó la Misión cubana en México.

Como parte del conversatorio “Cuba está firme, solidaridad total”, organizado por Redes Universitarias, la profesora Rocío Guzmán denunció cómo se ha intensificado el bloqueo económico a Cuba, y subrayó que este cerco tiene como principal objetivo crear una situación de crisis en el país.

En representación de la comunidad universitaria, Guzmán convocó a conformar un Comité Universitario de apoyo a Cuba, dirigido a recolectar ayuda económica y material, a la organización de foros debate sobre la realidad cubana, y a otros esfuerzos solidarios.

Por su parte, Lorena Rodríguez, directora de la Facultad de Economía, afirmó que el mundo no puede cerrar los ojos ante la situación de Cuba.

Johana Tablada, Subdirectora General de la Cancillería cubana para la Dirección General de Estados Unidos, se refirió a recientes amenazas de Washington que, con sello colonial, “relanzan los más siniestros postulados de Doctrina Monroe”.

Asimismo, añadió, estas acciones de la administración del Presidente Donald Trump fortalecen herramientas de injerencia y amenaza del uso de la fuerza contra la región, y Cuba.

Tablada destacó la incapacidad de los gobiernos Estados Unidos de aceptar la libertad, independencia y soberanía de Cuba y el derecho del pueblo cubano a decidir su destino.

La diplomática cubana agradeció por el amplio respaldo que ha recibido Cuba de la comunidad universitaria, de instituciones gubernamentales y de sociedad civil mexicana, y por las muestras de solidaridad y ayuda material.

🇲🇽🇨🇺Segunda de Embajada de Cuba en México interviene en evento solidaridad en Facultad de Economía de la UNAM… Posted by Embajada de Cuba en México on Wednesday, March 18, 2026

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