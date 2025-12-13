Raphinha mete doblete y Barcelona es más líder en fútbol de España

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 18 segundos

Con doblete del brasileño Raphinha, el Barcelona venció hoy por 2-0 al Osasuna y se afianzó en la primera posición de la Liga de fútbol de España.

Raphinha marcó en los minutos 70 y 86, para asegurar los tres puntos para el club azulgrana, en el Camp Nou.

Con esa victoria, el Barcelona llegó a 43 puntos en la cima de La Liga, siete rayas por delante del eterno rival Real Madrid, que jugará mañana contra Alavés.

También este sábado, Atlético de Madrid derrotó por 2-1 a Valencia, y Mallorca superó por 3-1 a Elche.

Visitas: 3