Raidel Martínez firma su séptimo candado en el béisbol japonés

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El lanzador cubano Raidel Martínez rubricó hoy su séptimo salvamento en la victoria 4-1 de los Gigantes de Yomiuri sobre las Estrellas de DeNA en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional.

El derecho pinareño apareció en el noveno episodio como un cerrojo sin fisuras y, con apenas diez envíos —uno rozando las 96 millas—, desarticuló cualquier intento de rebelión al retirar impecablemente a los tres bateadores que enfrentó.

Su actuación, breve pero contundente, incluyó un ponche que cayó como sentencia y confirmó su reputación de apagafuegos en una temporada donde cada salida parece tallada con precisión quirúrgica.

Con este rescate, Martínez consolida su protagonismo en el bullpen de los Gigantes y escala posiciones entre los relevistas más efectivos de la Liga Central, donde el venezolano José Quijada sigue marcando el ritmo en el liderato.

En otro resultado con presencia cubana, Ariel Martínez no logró descifrar el pitcheo rival, falló en su única oportunidad ofensiva y recibió un pelotazo en la derrota de Nippon Ham 4-9 ante Orix, lo que ajustó su promedio a .100.

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