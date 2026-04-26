Cubanos residentes en Nicaragua reafirman apoyo a la Revolución

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 3 segundos

La Comunidad de Cubanos Residentes en Nicaragua “Antonio Maceo” reafirmó hoy su compromiso inquebrantable con su país de origen y manifestó su respaldo a la soberanía de la isla ante las amenazas de Estados Unidos.

Como parte de la iniciativa mundial Puentes de Amor, los integrantes de la organización informaron que durante el presente mes concretaron su primer aporte monetario destinado a la adquisición de paneles solares, gestionado a través de la coordinación regional de cubanos en Latinoamérica y el Caribe.

A través de un comunicado, el colectivo destacó que, en apoyo irrestricto a la nación, desarrollaron diversas actividades virtuales y presenciales para conmemorar el carácter socialista de la Revolución, así como rendir tributo a los héroes y mártires de aquella contienda victoriosa.

En ese mismo espíritu patriótico, recordaron la celebración del Día de la Amistad entre Cuba y Nicaragua, en el que evocaron la figura del piloto nicaragüense Carlos Ulloa, quien “cayó combatiendo en Playa Girón, sellando con su sangre los lazos históricos entre ambos pueblos”.

Asimismo, denunciaron a través de Radio 580 el recrudecimiento del bloqueo energético y las amenazas del gobierno de Estados Unidos, las cuales —señalaron— buscan rendir al pueblo cubano mediante carencias en servicios esenciales como alimentos, medicinas, electricidad y agua.

El comunicado también subrayó que Cuba no está sola, al reconocer la solidaridad de gobiernos y pueblos amigos que se mantienen movilizados en el envío de donaciones, con ejemplos como la flotilla Por Cuba y el respaldo de naciones como México, Rusia y China.

“Estos gestos de hermandad confirman que el mundo respalda a una isla que envía médicos y no bombas”, expresaron.

La Comunidad reiteró su compromiso de continuar acompañando al pueblo cubano en su lucha por el desarrollo, y desde la tierra de Sandino ratificó su voluntad de victoria inspirada en el espíritu invicto de los héroes de Girón.

Visitas: 1