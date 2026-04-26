Cubanos en Etiopía respaldan movimiento Mi Firma por la Patria

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Miembros de la misión diplomática y estatal de Cuba en Etiopía se sumaron hoy al movimiento Mi Firma por la Patria y respaldaron la Declaración del Gobierno Revolucionario titulada “Girón es hoy y es siempre”.

La embajadora de la nación caribeña aquí, Meylín Suárez, afirmó que “la verdad del pueblo cubano no será silenciada; el sufrimiento de millones de cubanos, resultado del bloqueo y la brutal guerra económica, es un acto genocida”.

Suárez subrayó que esa política de odio y las continuas amenazas de agresión militar contra los cubanos tiene expresiones contrarias a los valores de millones de hombres y mujeres amantes de la paz y defensores de la solidaridad y el humanismo.

Instó a ser parte de un movimiento que permita expresar nuestras convicciones y denunciar la barbarie. Hagamos de nuestra postura, la más firme y resuelta condena a toda la política contraria a la vida y a los derechos del pueblo cubano, enfatizó.

Afirmó que ratifican con esas firmas la irrenunciable vocación de paz que es esencia de la nación caribeña, fraguada con la más profunda convicción que defenderse no es solo un derecho, es, tal como se encuentra plasmada en nuestra Constitución, el más grande honor y deber supremo de cada cubano.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inició con su firma este movimiento la semana pasada como parte de una campaña que busca movilizar a la opinión pública nacional e internacional para dar a conocer la verdad sobre la nación antillana.

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