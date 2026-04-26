León XIV alertó contra quienes saquean la tierra y promueven guerras

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El papa León XIV advirtió hoy acerca del peligro que representan para la humanidad, para el mundo, quienes como ladrones saquean los recursos de la tierra y libran guerras sangrientas.

Durante el rezo del Regina Caeli, pronunciado al mediodía de este domingo desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano, ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro, el pontífice se refirió a esos ladrones que “pueden adoptar muchas formas” y “sofocan nuestra libertad o no respetan nuestra dignidad”.

El obispo de Roma aseveró que “hay muchos ladrones, a veces evidentes, a veces sutiles, que entran en el redil del corazón humano para robar, matar y destruir” y “nos engañan arrebatándonos la alegría y la libertad”, con “estilos de vida superficiales o consumistas, que nos vacían interiormente”.

El líder de la Iglesia católica retomó sus ideas expresadas el pasado 16 de abril, en el Encuentro por la Paz efectuado en la localidad de Bamenda, Camerún, cuando dijo que “quienes saquean los recursos de la tierra suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en una espiral de desestabilización y muerte sin fin”.

Durante ese acto, uno de los más importantes incluidos en la agenda del viaje apostólico de 11 días que del 13 al 23 de este mes lo llevó además a Argelia, Angola y Guinea Ecuatorial, León XIV condenó a quienes “doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos”.

“Los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir. Disimulan no ver que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y que no se encuentran los recursos necesarios para sanar, educar y levantar”, aseveró, y conminó a “respuestas que surjan de una cultura de paz, no de odio y división”.

El jueves último, en declaraciones a periodistas en el avión que lo llevó de regreso a Roma, tras culminar su visita a esas naciones africanas, el sumo pontífice se refirió a la guerra contra Irán, desatada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que “ha creado esta situación caótica, crítica” en el mundo

En tal sentido expresó que “quisiera alentar la continuación del diálogo por la paz, que las partes se esfuercen al máximo por promover la paz, eliminar la amenaza de guerra y que se respete el derecho internacional”, pues “es fundamental proteger a los inocentes”.

Este domingo el papa León XIV se refirió nuevamente a tales conceptos, al expresar que no podemos olvidar “a esos ladrones que, saqueando los recursos de la tierra, librando guerras sangrientas o alimentando el mal en cualquiera de sus formas, no hacen más que arrebatarnos la posibilidad de un futuro de paz y serenidad”.

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