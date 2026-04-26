EEUU perdió miles de millones de dólares y reservas misilísticas en guerra contra Irán

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La guerra con Irán ha costado a Estados Unidos no solo miles de millones de dólares, sino también “una gran parte de su arsenal de armas de precisión y las más caras”, dijo el sábado el periódico israelí Maariv en un informe basándose en un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, inglés).

En 40 días de ataques masivos contra suelo iraní a partir del 28 de febrero, el Pentágono empleó miles de misiles de crucero, misiles interceptores y sistemas interceptores avanzados, superando con creces las estimaciones iniciales, según el estudio.

Entre los arsenales particularmente afectados están algunos de los pilares principales del sistema estadounidense de defensa aérea y antimisiles: misiles de crucero Tomahawk, misiles interceptores Patriot, sistemas THAAD y misiles SM-3 y SM-6, por valor de miles de millones, señala el estudio citado por Maariv.

A esas pérdidas, se suman los daños en costosas instalaciones de radar e infraestructura de bases militares estadounidenses en Oriente Medio como resultado de las oleadas iraníes de represalia con misiles y drones.

El 19 de marzo, Irán logró lo que ningún país había hecho antes al atacar con éxito la joya de la Fuerza Aérea estadounidense, el caza furtivo F-35 Lightning II, utilizando el sistema guiado por infrarrojos Mayid en el centro de la nación persa. A ello se suman daños o destrucción de otras aeronaves, casi una decena según los reportes iraníes, y decenas de drones avanzados.

Según el informe, el costo de cada lanzamiento individual muestra la magnitud del gasto. Se estima que el misil Tomahawk cuesta alrededor de 2.6 millones de dólares, el misil SM-3 unos 28.7 millones de dólares, el SM-6 unos 5.3 millones de dólares, el THAAD unos 15.5 millones de dólares y el misil Patriot unos 3.9 millones de dólares.

El análisis calcula que Estados Unidos utilizó más de 850 misiles Tomahawk durante los ataques contra Irán.

Añade que reabastecer las reservas misilísticas de EE. UU. tomaría unos cuatro años. Si a estos costos se suman miles de lanzamientos en tan solo unas semanas, el gasto asciende a miles de millones de dólares en un período de tiempo muy corto, subrayó el diario Maariv.

Otro factor que complica la situación para Washington es que los aliados y socios de Estados Unidos, incluidos Ucrania y los países de Medio Oriente, también dependen de las mismas reservas de armas estadounidenses.

Irán reitera que no negociará bajo presión

En conversación telefónica con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, descartó este sábado cualquier negociación “impuesta bajo presión, amenazas y bloqueo” de Estados Unidos.

Pezeshkian señaló que las experiencias negociadoras anteriores, como la que transcurría cuando EE. UU. e Israel bombardearon Irán en junio de 2025, “aumentaron la desconfianza del pueblo iraní” hacia el liderazgo estadounidense.

Advirtió que reconstruir esa confianza es imposible sin el cese de las acciones hostiles y las presiones estadounidenses de las últimas semanas. “El refuerzo de la presencia militar solo complica las circunstancias y obstaculiza el espacio para el diálogo”, subrayó Pezeshkian.

El mandatario cuestionó la coherencia de Washington, señalando que el bloqueo naval y las medidas hostiles no son compatibles con las declaraciones sobre el deseo de una solución política. “Si la situación actual no es un engaño para lanzar un nuevo ataque, ¿cuál es la justificación para recurrir simultáneamente a la presión y el bloqueo?”, preguntó.

Irán “nunca buscó extender la inseguridad en la región” ni inició la guerra, recordó el presidente iraní. Reiteró que Teherán solo exige “el cumplimiento de los derechos legítimos de su pueblo dentro del marco del derecho internacional” y sigue abierto a “cualquier proceso lógico y justo basado en el respeto mutuo”.

No obstante, demandó que Washington elimine primero los “obstáculos operativos, incluido el bloqueo”, como condición para cualquier avance en un proceso de negociación directa.

Pezeshkian agradeció las consultas intensivas del Gobierno de Pakistán con Turquía, Catar y Arabia Saudita para proteger el alto al fuego y reducir las tensiones regionales, y expresó su esperanza en que esos esfuerzos consoliden la calma y la paz en la zona.

Además, pidió a Pakistán y otros países islámicos que usen su influencia para llevar a Estados Unidos hacia un marco de diálogo “libre de presión y amenazas y con exigencias desequilibradas”.

Este sábado, el canciller iraní, Abbas Araghchi, se reunió en Islamabad con altos funcionarios encabezados por el propio Sharif, con quien abordó llos últimos desarrollos regionales e internacionales, así como las vías para reforzar las relaciones bilaterales y la cooperación entre ambos países.

Araghchi destacó el lugar especial que ocupa Pakistán en la política exterior iraní y reafirmó la voluntad de Teherán de seguir desarrollando esos vínculos. Reconoció, además, los esfuerzos pakistaníes por impulsar el fin de la guerra y el alto el fuego.

Irán: bloqueo naval de EEUU es castigo colectivo

El Alto Consejo de Derechos Humanos de Irán ha denunciado este sábado el bloqueo naval impuesto por EE. UU. al país persa, calificándolo de un castigo colectivo contra el pueblo iraní.

En un comunicado, el Consejo condenó enérgicamente el cerco impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes desde el 13 de abril y un ataque armado contra el buque portacontenedores iraní Touska, cargado de suministros esenciales para diálisis y equipos médicos, mientras regresaba al país procedente de China.

El organismo denunció que Estados Unidos ha intentado, de forma engañosa, ocultar sus crímenes invocando argumentos legales y de derechos humanos contra Irán, pero sus propias acciones violan “todos los principios y valores humanos, morales y de derechos humanos”.

Advirtió que el bloqueo de los puertos iraníes ha restringido el acceso de millones de ciudadanos a medicamentos, alimentos, combustible y otros bienes esenciales.

En cuanto al ataque al buque iraní y la toma de rehenes de su tripulación, el Consejo consideró la medida como “un ejemplo concreto de la violación del derecho a la seguridad humana, el derecho al trabajo y el derecho a la integridad física y psicológica”.

Citando el derecho internacional en materia de conflictos armados, el Consejo señaló que la acción estadounidense es una grave violación del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos el 8 de abril, y es un claro ejemplo de un acto de agresión en virtud del artículo 3 de la Resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

La agresión militar naval estadounidense, llevada a cabo sin respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución —y dirigida arbitrariamente contra civiles e infraestructura no militar— es un crimen de guerra en virtud del artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), dijo el Consejo.

Instó a los mecanismos internacionales de derechos humanos a exhortar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a declarar formalmente que el bloqueo naval y la incautación del buque mercante constituyen un “castigo colectivo” y una violación del derecho al sustento y al desarrollo.

El organismo iraní también solicitó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenar el bloqueo e identificar a los responsables y exigirles responsabilidades.

Además, llamó a la comunidad internacional y a los Estados miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) a condenar explícitamente la acción, exigir plena rendición de cuentas a Estados Unidos e insistir en una indemnización por los daños materiales y morales infligidos a los marineros y sus familias.

“El silencio ante tales crímenes no solo exacerbará la impunidad de los agresores, sino que socavará para siempre las normas fundamentales de los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho internacional humanitario”, señaló el Consejo.

En cuanto a la guerra impuesta por EE. UU. e Israel desde finales de febrero, el Consejo destacó que Irán actuó con responsabilidad al aceptar un alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán, a pesar de tener la ventaja en el campo de batalla.

Recordó que, aunque el alto el fuego entró en vigor el 8 de abril, Washington ha mantenido un bloqueo naval contra los puertos iraníes, medida que Teherán considera ilegal según el derecho internacional, una clara violación del alto el fuego y un acto de guerra.

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