Que devuelvan a Maduro
1- Amparado en las peores/ formas del fascismo duro,/ secuestra Trump a Maduro/ y a su esposa Cilia Flores./ Y dice que en Miraflores/ él sabrá llevar la rienda;/ que fue una acción estupenda/ el ataque perpetrado/ por un comando entrenado/ en la agresión más horrenda.
2-
Trump lanzó sus proyectiles
contra un pueblo que es de bien,
y en el ataque también
murieron varios civiles.
Son actos cobardes, viles,
que el mundo enero rechaza;
actuó cual rufián de caza,
de modo cruel y rapaz,
y hoy es Trump para la paz
la principal amenaza.
3-
Que devuelvan a Maduro
y a su esposa a Venezuela,
donde el pueblo se rebela
con sangre de Guacaipuro.
Chávez vio en él un futuro
para la patria exitoso;
que no venga un Don Pomposo
a herir nuestro continente,
secuestrando a un Presidente
digno, firme y victorioso.
