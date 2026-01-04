Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 27 segundos

1- Amparado en las peores/ formas del fascismo duro,/ secuestra Trump a Maduro/ y a su esposa Cilia Flores./ Y dice que en Miraflores/ él sabrá llevar la rienda;/ que fue una acción estupenda/ el ataque perpetrado/ por un comando entrenado/ en la agresión más horrenda.

2-

Trump lanzó sus proyectiles

contra un pueblo que es de bien,

y en el ataque también

murieron varios civiles.

Son actos cobardes, viles,

que el mundo enero rechaza;

actuó cual rufián de caza,

de modo cruel y rapaz,

y hoy es Trump para la paz

la principal amenaza.

3-

Que devuelvan a Maduro

y a su esposa a Venezuela,

donde el pueblo se rebela

con sangre de Guacaipuro.

Chávez vio en él un futuro

para la patria exitoso;

que no venga un Don Pomposo

a herir nuestro continente,

secuestrando a un Presidente

digno, firme y victorioso.

Visitas: 9