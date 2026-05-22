Claudia Sheinbaum cuestionó acusación de EEUU contra Raúl Castro

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este viernes la acusación de Estados Unidos contra el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz, y rechazó la visión injerencista de ese gobierno.

“La autodeterminación de los pueblos. Ha habido históricamente una visión injerencista de Estados Unidos”, aseveró la dignataria al resumir su postura al respecto, en la cual criticó que lo estén imputando por algo que ocurrió hace tres décadas.

A través de una declaración, el gobierno de Cuba destacó que la administración norteamericana “carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción” y calificó la imputación de “acto despreciable e infame de provocación política”, basado en la manipulación de un incidente de febrero de 1996.

En esa fecha fueron derribadas dos aeronaves de la organización terrorista Hermanos al rescate, radicada en Miami, que violaba repetidamente el espacio aéreo cubano.

La mandataria mexicana también aludió este viernes a denuncias realizadas por el expresidente boliviano, Evo Morales, en las que asegura que la Compañía de Inteligencia del Ejército de las Fuerzas Armadas de conjunto con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos busca detenerlo.

La jefa del Ejecutivo enfatizó que Washington siempre ha usado el tema del narcotráfico como pretexto para injerencia, llamó a tener esto claro y reiteró que su gobierno colabora con el norteño, pero sin permitir operaciones conjuntas en territorio mexicano.

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