EEUU admite que su Armada no puede garantizar navegación en estrecho de Ormuz

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La Armada estadounidense no es capaz de garantizar plenamente por la vía militar la navegación en el estrecho de Ormuz, reconoció el jueves el jefe de Estado Mayor de la Marina de EE. UU., el almirante Daryl Caudle, ante legisladores del Comité de Asignaciones del Senado el jefe de Operaciones Navales.

“Si realmente comenzamos a ofrecer servicios de escolta a los buques a través del disputado estrecho, en mi opinión como militar, la Armada no podrá cumplir eficazmente con esta misión”, declaró el alto jefe militar ante los congresistas en Washington.

El almirante también señaló que la escolta de buques en el estrecho es una tarea muy compleja y que es necesario esperar a que el alto el fuego en la región sea permanente.

Mientras trascendían las declaraciones de Caudle, Irán ha continuado ejerciendo su control sobre la estratégica vía marítima, por donde transitaba antes de la guerra más de un quinto del petróleo y el GNL comercializados en el mercado mundial.

Teherán ha reforzado el control en el estrecho con una nueva legislación en desarrollo y métodos que incluyen el peaje, la coordinación previa con las autoridades y la supervisión de la Marina iraní.

Este viernes, la Marina de la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó que en las últimas 24 horas un total de 35 buques, entre petroleros, portacontenedores y otros barcos comerciales, cruzaron el estrecho tras recibir autorización y “con la coordinación y garantía de seguridad” de la institución armada.

En un comunicado, la Marina del CGRI afirmó que los buques transitaron por la vía fluvial estratégica tras obtener la autorización necesaria y en coordinación con sus fuerzas navales.

Añadió que, a pesar de la inseguridad creada en Ormuz tras la agresión de EE. UU., la Marina del CGRI “ha establecido una vía fluvial segura para la navegación y la continuación del comercio global”.

A partir del inicio de la agresión israelí-estadounidense el 28 de febrero, Irán comenzó a ejercer un cierre en el estrecho que rápidamente repercutió en los flujos energéticos desde la región del Golfo, con un efecto cada vez mayor en la economía y las cadenas de suministro globales.

La situación de seguridad en Medio Oriente, en medio de la guerra, también ha obstaculizado la navegación por la vía, y las aseguradoras se han negado a cubrir operaciones de las navieras en la región. En abril, Estados Unidos inició un bloqueo marítimo a Irán que empeoró la situación de seguridad.

Las autoridades de la nación persa han reiterado desde marzo que Ormuz no está cerrado, sino en “control inteligente” por Irán, y que solo está prohibido el paso a buques de EE. UU., Israel y países hostiles, mientras que los de otras naciones pueden transitar previa coordinación y autorización de Teherán.

Buques de varios países han transitado por ese espacio desde hace semanas siguiendo las pautas de Irán. El miércoles, Bloomberg informó que la India, que importa alrededor del 55% del petróleo que consume de los países del golfo Pérsico, ultima preparativos para enviar sus buques al estrecho a cargar recursos energéticos.

Fuentes de prensa informaron que Irán ha comenzado a promover un mecanismo alternativo de seguro de transporte denominado Hormuz Safe, el cual ofrece seguros para la carga que atraviesa el estrecho y un sistema de “verificación encriptada” para los buques que operan allí, con pagos en criptomonedas.

Con base en el control y la gestión iraníes, el tráfico marítimo por el estrecho, aun sin alcanzar el volumen preguerra, ha comenzado a reactivarse gradualmente.

Según Lloyd’s List, un portal de seguimiento de buques, la semana pasada pasaron por Ormuz al menos 54 barcos, 10 de ellos relacionados con China, más del doble que en la semana anterior.

Antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, cruzaban el estrecho unos 3 000 buques al mes, pero en abril la cifra cayó a 191.

(Con información de agencias)