León XIV demandó respeto a soberanía de Venezuela tras ataque de EEUU

En sus palabras tras el rezo del Ángelus, pronunciadas al mediodía de este domingo desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano, el santo padre expresó ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro, que “sigo con profunda preocupación la evolución de la situación en Venezuela”.

“El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración, e inspirarnos a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país”, dijo León XIV, tras la cobarde agresión perpetrada en la madrugada del sábado último, por orden del mandatario norteamericano, Donald Trump.

El pontífice expresó, luego del brutal bombardeo y el plagio de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que en esa nación latinoamericana debe asegurarse el Estado de derecho consagrado en la Constitución, así como las libertades civiles de sus ciudadanos, para “construir un futuro sereno de colaboración, estabilidad y armonía”.

El portal oficial de información de la Santa Sede, Vatican News, alertó el pasado 3 de enero sobre la gravedad de esos hechos al señalar que “la capital del país latinoamericano ha sido golpeada por una serie de ataques que el presidente venezolano ha calificado de agresión estadounidense”.

El bombardeo, según precisó la nota, afectó instalaciones militares e infraestructura estratégica, como la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, el complejo militar Fuerte Tiuna; la Academia Militar Naval, en La Guaira, la Base Aérea y Aeropuerto de Higuerote, así como zonas como Catia y el barrio 23 de Enero.

El presidente Nicolás Maduro “acusó a Washington de intentar apoderarse de los recursos estratégicos del país, especialmente el petróleo y los minerales, y de intentar un cambio de régimen mediante lo que denominó una guerra colonial librada con el apoyo de oligarquías fascistas locales”, añadió ese medio.

En el análisis de ese medio noticioso, un servicio del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, se hace referencia a la convocatoria lanzada por el gobierno de Venezuela y de otras naciones latinoamericanas, a las Naciones Unidas y la comunidad internacional, para condenar a ese ataque imperialista.