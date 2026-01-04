Brasil: secuestro de Maduro irrespeta derecho internacional y de ONU

La acción de Estados Unidos carece de fundamento en el derecho internacional. La Carta de Principios de la ONU, de la que Washington es signatario, prohíbe a los países amenazar o usar la fuerza entre sí. Se ignoraron principios fundamentales, sostienen los versados.

Según la Carta de la ONU, cada Estado miembro debe respetar principios como la soberanía, la integridad territorial y la independencia entre los países, lo cual no ocurrió en esta operación.

El episodio es «grave e injustificable», manifiesta a UOL el profesor Wagner Menezes, de derecho internacional de Universidad de Sao Paulo, quien considera que el secuestro de un jefe de Estado excede los límites de la acción legal.

«Ningún Estado, dentro del marco de la ley, puede arrogarse el derecho de invadir un territorio para arrestar a un extranjero y juzgarlo fuera de su país», explica, recordando que existe la solicitud de extradición, un instrumento que puede utilizarse cuando una nación desea arrestar a una persona fuera de su territorio.

De acuerdo con la abogada y doctora en derecho internacional Raquel Guerra, de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, un país puede entrar en conflicto con otro en casos de legítima defensa o agresión injusta.

Esto no ocurrió entre Estados Unidos y Venezuela. Incluso si el acto estuviera justificado, necesitaría la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.

La pedagoga recuerda que Estados Unidos tiene poder de veto en este consejo, lo cual significa que podría revocar cualquier resolución que prohíba la acción militar en Venezuela, pero el organismo ni siquiera fue consultado. Solo habrá mañana una reunión entre ellos.

También la ONU autoriza intervenciones cuando existe una «responsabilidad de proteger».

Para Menezes, este es un principio adoptado por la organización para permitir intervenciones en países que cumplen una serie de requisitos, como carecer de instituciones capaces de gestionar mínimamente el país, como ocurrió en Haití, por ejemplo.

Incluso en este caso, también es necesaria la aprobación de la intervención por parte de la ONU.

El jurista y columnista de UOL Walter Maierovitch asegura que la aventura del presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela «echa por la borda el derecho internacional».

Insiste en que cualquier violación de la soberanía de un Estado-nación compromete el sistema jurídico internacional.

Menezes espera que la presión internacional ante la ilegalidad contribuya a prevenir el agravamiento de la situación y a garantizar el respeto de los derechos ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones en Venezuela.