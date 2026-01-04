La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 675 MW para el horario pico nocturno

Compartir en

La Unión Eléctrica prevé para el horario pico nocturno una disponibilidad de 1 555 MW y una demanda máxima de 3 200 MW, para un déficit de 1 645 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1 675 MW en este horario.

Para ese momento del día se espera también la entrada de la unidad 5 de la CTE Nuevitas, con 60 MW.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1 495 MW, la demanda 1 650 MW, con 150 MW afectados por déficit desde las 06:11. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Entre las principales incidencias están las averías de las unidades 5 de la CTE Mariel, 1 y 2 de la CTE Felton y 5 de la CTE Diez de Octubre.

Están en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Hay 462 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica, y presentan problemas por falta de combustible 93 centrales de generación distribuida, con 795 MW; además de 35 MW de la Patana de Melones y 142 MW indisponibles por falta de lubricante; para un total de 972 MW afectados.

En el díde ayer se afectó el servicio desde las 05:18 hasta las 01:10 de la madrugada del día de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1966 MW a las 18:20 horas, superior a lo planificado por no entrar la unidad 3 de CTE Cienfuegos.

La producción de energía de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2643 MWh, con 535 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

