¡Qué cada día sea un 5 de Septiembre para Cienfuegos!

Frente al antiguo Colegio San Lorenzo, uno de los escenarios principales del levantamiento popular armado del 5 de septiembre 1957, una amplia representación del pueblo de Cienfuegos se dio cita para reverenciar a los héroes y mártires que, por varias horas, hicieron libre a esta urbe de la oprobiosa dictadura.

Tal y como lo destacó Marydé Fernández López, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, en las conclusiones del acto político cultural por la efeméride al señalar que hoy bastaría una sola frase para resumir nuestros propósitos, “debemos y podemos hacer todo mejor, dijo. Así lo creyeron e imaginaron hombres y mujeres de esta ciudad, a esta hora, en este mismo lugar, hace 66 años”.

La también miembro del Comité Central recordó que a aquellos paladines de la libertad los guiaba una poderosa convicción; el patriotismo era fe, pero en todos, además, “latía la necesidad de un nuevo amanecer, la esperanza de revolucionar la vida y abrir las puertas a un futuro justo y noble”.

En su recuento de esa gloriosa página de la historia patria, la dirigente política precisó que el grito septembrino estuvo protagonizado por militantes del Movimiento 26 de Julio, secundados por marinos honestos complotados en el Distrito Naval del Sur; sin embargo, la mayor relevancia de la gesta llegó cuando se sumó la fuerza mayor: el pueblo de Cienfuegos, enfatizó.

Para quienes ese día se lanzaron a las calles con las armas en la mano, en muestra de total heroísmo, hubo palabras de reconocimiento y gratitud, de manera particular Fernández López mencionó al Comandante del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera, líder indiscutible de la acción, el que si bien no estaba físicamente presente en este acto de hoy, siempre tendrá un lugar en el corazón de este pueblo.

La primera secretaria del Partido en el territorio citó fragmentos de una entrevista realizada al destacado revolucionario en 2017, en la que resaltó el papel de la juventud en lo que es, al tiempo de manifestar el convencimiento de que este segmento de la sociedad debe continuar aspirando a nuevas y superiores metas.

En otra parte del citado texto periodístico Camacho Aguilera afirmó: “Creo que el Cienfuegos actual responde y tributa con honor a aquel sacrificio tan grande que el pueblo hizo aquí, el 5 de septiembre. Sus habitantes están haciendo hoy cuanto era necesario hacer: embellecer y mantener a su ciudad; desarrollar la economía para poder alcanzar nuevas metas y continuar observando el ineludible compromiso con la defensa de la Patria para preservar lo alcanzado en la gesta libertaria de 1957”.

A propósito de la exhortación, en las palabras de clausura Marydé Fernández López reflexionó sobre aciertos y reveses, con la satisfacción y el regocijo del éxito de cada tarea. “No sería esta una verdadera Revolución si cada día amaneciéramos de brazos cruzados, creyendo o imaginando que no es posible un mundo mejor, o que no es enorme la batalla, no cierta la victoria”, sentenció.

La miembro del Comité Central convocó a los presentes y a los cienfuegueros en general, a participar en el incremento de la producción de alimentos, promover la investigación y la innovación; a avanzar en la eficiencia de los procesos productivos y la calidad de los servicios, así como continuar desarrollando a la industria de una manera eficiente, como es característica en la provincia.

De igual modo exhortó a proseguir en la preservación de los servicios sociales, la educación, salud, cultura, deportes y seguridad social, al tiempo de luchar contra el delito, la corrupción e ilegalidades, muy especialmente el rescate de la disciplina social. En fin, “hacer de cada día un 5 de Septiembre para Cienfuegos”, instó.

Entre las gratas nuevas anunciadas en el acto estuvo el anuncio del inicio de un estudio de intervención en el territorio con vacunación antineumocócica a infantes de 1 a 5 años de edad, gracias a la ciencia, al Instituto Finlay y a la gestión y voluntad del científico cubano Vicente Verez Bencomo, Héroe del Trabajo de la República de Cuba, quien estuvo también presente en la conmemoración.

Previo al acto político cultural efectuado en los alrededores en el parque Martí, se realizaron actos de recordación en el hoy Museo Histórico Naval, otrora Distrito Naval del Sur, enclave militar donde comenzó el alzamiento de marinos y civiles.

Asimismo hubo similares encuentros y actos políticos en el antiguo Ayuntamiento, sede actual del Gobierno Provincial, y en la ESBU 5 de Septiembre, a la sazón Colegio San Lorenzo. La ocasión resultó propicia para la entrega de carnés de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido a un grupo de nuevos militantes.

Como ya es tradicional el quinto día del noveno mes del año, el pueblo cienfueguero, con las máximas autoriades de la provincia a la cabeza, marcharon en peregrinación hasta el obelisco que perpetúa la memoria de los caídos en la heroica gesta, en el cementerio Tomás Acea de esta ciudad. Justo, al pie de ese monumento estaban las ofrendas florales a nombre del Partido, el pueblo de Cienfuegos, y familiares de los mártires y combatientes de la acción.

Las actividades conmemorativas incluyeron, además, la colocación de una ofrenda floral en aguas de la bahía de Jagua, cerca del centro recreativo “Los Pinitos”. Este es el tributo de los sureños a la memoria del alférez de fragata Dionisio San Román, que estuvo entre quienes dirigieron la sublevación y fue asesinado posteriormente por el régimen batistiano.

