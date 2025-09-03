Putin ofrece una rueda de prensa tras su visita a China

Tiempo de lectura aprox: 15 segundos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, hizo balance al término de su histórica visita de estado a Pekín, que resultó la más larga del mandatario ruso. Durante el viaje, Putin asistió a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, así como al desfile de la Victoria sobre el militarismo japonés y el fin de la Segunda Guerra Mundial.