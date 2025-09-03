miércoles, septiembre 3, 2025
5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Putin ofrece una rueda de prensa tras su visita a China

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, hizo balance al término de su histórica visita de estado a Pekín, que resultó la más larga del mandatario ruso. Durante el viaje, Putin asistió a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, así como al desfile de la Victoria sobre el militarismo japonés y el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Sputnik te presentó la transmisión en vivo del discurso del mandatario ruso:

