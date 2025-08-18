Putin comparte con Lula detalles de su reunión con Trump

Compartir en

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó este lunes a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, informó el servicio de prensa de Planalto.

Se informa que el líder ruso compartió detalles de su encuentro con el presidente de EE.UU., Donald Trump, que tuvo lugar en Alaska el pasado viernes.

“Tras abordar los diversos temas discutidos con el presidente Trump, Putin reconoció el involucramiento de Brasil con el Grupo de Amigos por la Paz, una iniciativa conjunta con China. El presidente Lula agradeció la llamada y reafirmó el apoyo de Brasil a todos los esfuerzos que conduzcan a una solución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania. También deseó éxito en las negociaciones venideras”, indica la publicación.

Por su parte, el Kremlin destacó que se ratificó el interés mutuo en el desarrollo futuro del diálogo ruso-brasileño, así como en una estrecha colaboración en el marco del BRICS.

Esta jornada, Putin también mantuvo conversaciones telefónicas con otros socios de Moscú, incluyendo Sudáfrica e India, para compartir los resultados de la cumbre ruso-estadounidense.

Previamente, el jefe del Estado ruso señaló que Moscú ve “el deseo de la Administración estadounidense y del propio presidente Trump de facilitar la resolución del conflicto ucraniano, su deseo de profundizar en la esencia y comprender sus orígenes”.

