Publica Bandec Cienfuegos calendario para el pago de pensiones en el 2026

Como en cada inicio de año, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) informa la programación para los próximos doce meses de pago a jubilados y pensionados; un calendario organizado de conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en Cuba.

Cinco grupos componen la programación mensual para que acudan los beneficiarios a la sucursal bancaria más cercana, así como los titulares asociados a tarjetas red pueden optar también por el servicio de caja extra, el cajero automático y utilizar los pagos digitales, siempre que dispongan de disponibilidad tecnológica personal.

Para este año iniciado, el pago en oficinas de Bandec se establece según importe a cobrar en pesos cubanos (CUP) y como tradicionalmente se organiza; cinco grupos: primer grupo hasta 3106.00, segundo grupo de 3106.01 hasta 3156.00, tercer grupo 3156.01 hasta 3206.01, cuarto grupo de 3206.01 hasta 3261.00 y quinto grupo los beneficiarios a cobrar más de 3261.01.

A nivel nacional los clientes de este banco comercial reciben el depósito de la jubilación o pensión mensual, de manera general en la misma fecha, sin diferencias de importe a cobrar; disponible el dinero en la tarjeta el beneficiario puede hacer uso del mismo, de no extraer este saldo, el importe se ahorra en su cuenta, no se pierde.

Para el cobro en efectivo de la mensualidad y durante el periodo definido para cada grupo de pago, el beneficiario o la persona autorizada, tendrá prioridad para todos los servicios bancarios en la sucursal; además de asesoramiento, tal como la consulta del importe cobrado o el apoyo para operar en el cajero automático.

Las medidas de atención preferencial a jubilados y pensionados tienen como objetivo minimizar la espera de los beneficiados en las sucursales y atender las particularidades de quienes puedan necesitar más tiempo para comprender.

En Bandec Cienfuegos este pago es una prioridad mensual, durante la mañana de los días de pago se atiende con prioridad la organización del personal bancario, mantenerse informado será de ayuda para disfrutar de los beneficios.

