Prorrogan exención de aranceles para importación sin carácter comercial de productos esenciales

El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) oficializó la prórroga de la exención arancelaria para la importación no comercial de productos esenciales. La disposición fue publicada en la Gaceta Oficial de la República, Edición Extraordinaria No. 17 del 17 de enero de 2025, mediante las resoluciones 9 y 10 del citado organismo.

Las normativas extienden los beneficios para la entrada al país, libre de aranceles, de alimentos, medicamentos y productos de aseo e higiene personal, cuando se realicen bajo el régimen de importación no comercial. Esta política, inicialmente implementada en contextos de necesidad, se mantiene como un apoyo directo a las familias cubanas.

