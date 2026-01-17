Los mejores memes de la humillación de Machado ante Trump

Compartir en

Si la palabra humillación se hiciera imagen, sería la foto de María Corina Machado regalando su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. La líder de la oposición venezolana fue recibida por el mandatario en la Casa Blanca y, como había anunciado, esta le regaló la insignia.

Desde Noruega, medios y expertos han descrito el gesto como “patético”, “insólito” o “ridículo”. El regalo también ha provocado la incomodidad del Centro del Nobel de la Paz que ha aclarado en redes sin mencionar a Trump ni a Machado que “una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no”. Todo esto, además, mientras Trump se muestra cada vez más cómodo con Delcy Rodríguez.

No sólo le entrega la medalla del Nobel. Se la ha enmarcado y dedicado.

“Por su contribución a la democracia”

Unas horas después de que el republicano calificara como “fantástica” a Delcy Rodríguez. https://t.co/xjwnhtmWQL — Iñaki López (@_InakiLopez_) January 16, 2026

Además se la vio salir con una bolsa de regalo con la firma de Donald Trump, para mayor recochineo.

La imagen ha causado un revuelo en las redes, tanto en X como Bluesky con un aluvión de memes. Estos son algunos de ellos.

No sé si es más cutre regalar la medalla del Nobel o aceptarla. — Juan Luis Cano (@juanluiscano) January 16, 2026

Mientras, el sainete en el que Donald Trump ha convertido el mundo sigue en otros asuntos. Por ejemplo con el precio que ha puesto a Groenlandia: 700.000 millones de dólares. Las redes también se han mofado de este asunto y alguno ha asegurado que “con eso no compran ni la isla de Perejil”.

🤣 No te puedo creer. Tú le das el Nobel y él te da una bolsa de merchandising de Trump. Gorrita MAGA y una bandera USA de plástico Made in China. Me absoluto despollo. https://t.co/l5VoQKWS29 — Emilio Doménech (@Nanisimo) January 16, 2026

(Con información de Público)

