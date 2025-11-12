Propuesta para reabrir Gobierno de EEUU a votación en Cámara Baja

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 16 segundos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará hoy el paquete de financiamiento que pondría fin al cierre gubernamental más largo en la historia nacional, tras la aprobación finalmente en el Senado del proyecto de ley.

Según lo previsto, la Cámara Baja hará el sufragio en el pleno este miércoles después de recibir de vuelta la iniciativa legislativa con enmiendas que fue aprobada por el Senado la noche del lunes.

Luego de múltiples votaciones fallidas en la Cámara Alta se anunció un acuerdo bipartidista que permitirá reabrir el gobierno y garantizar los fondos hasta el 30 de enero. Ocho senadores demócratas desafiaron al liderazgo de su partido para apoyar a los republicanos.

De esa forma se logró el umbral de los 60 votos necesarios para dar luz verde a la propuesta legislativa.

Las críticas hacia los demócratas señalan que, al dar su respaldo al lado opuesto del pasillo, abandonaron su demanda clave de que la ley extendiera los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (conocida como Obamacare) que expirarán al término de 2025.

Los demócratas que defendieron el cierre del gobierno por sus demandas relacionadas con la atención médica, expresaron frustración cuando sus colegas cruzaron las líneas partidistas para respaldar un compromiso que no garantiza que la extensión de esos subsidios mejorados se convierta en ley.

Para el legislador Andy Kim, lo que “acaba de ocurrir en la cámara del Senado fue una absoluta desgracia”, mientras, el líder de la minoría en la Cámara Alta, Chuck Schumer, ahora enfrenta críticas de algunos progresistas frustrados.

Cuando ocurre el temido shutdown todo se paraliza. Los empleados federales no cobran y los programas del gobierno dejan de financiarse.

Por eso el acuerdo alcanzado, que se espera firme el presidente Donald Trump, restauraría servicios críticos como la financiación del programa federal de asistencia alimentaria (los llamados cupones SNAP), así como el pago para cientos de miles de trabajadores federales.

Un aviso del jefe de bancada mayoritaria, el republicano Tom Emmer, dijo que “las primeras votaciones pueden ocurrir desde las 16:00 (hora local) del miércoles, y se esperan varias rondas de votación”.

El actual cierre (en su jornada 43) superó al de diciembre de 2018- enero de 2019, que fue de 35 días. En ese caso en el primer mandato de Trump (2017-2021).

Visitas: 6