Probamos el nuevo ChatGPT que puede ‘ver’ y ‘hablar’

“El objeto parece ser un sujetador o mango de silicona, que a menudo se utiliza para sujetar varios elementos juntos”, respondió ChatGPT. (Bastante cerca: es un fortalecedor de dedos que usé hace años cuando me recuperaba de una lesión en la mano).

Luego, le suministré a ChatGPT algunas fotos de artículos que tenía intención de vender en Facebook Marketplace y le pedí que escribiera descripciones de venta para cada uno. Hizo un gran trabajo tanto con los objetos como con los anuncios: por ejemplo, describió mi minirrefrigerador Frigidaire estilo retro como “perfecto para aquellos que aprecian un toque antiguo en sus hogares modernos”.

El nuevo ChatGPT también puede analizar texto dentro de imágenes. Le tomé una fotografía a la primera plana de una edición impresa dominical de The New York Times y le pedí al bot que la resumiera. Lo hizo bastante bien, pues describió cada uno de los cinco artículos en la portada en unas pocas oraciones. Pero cometió al menos un error: inventó una estadística sobre muertes relacionadas con el fentanilo que no estaba en el artículo original.

Los ojos de ChatGPT no son perfectos. Falló cuando le pedí que resolviera un crucigrama. Confundió el dinosaurio de peluche de mi hijo con una ballena. Y cuando le pedí ayuda para convertir uno de esos diagramas de ensamblaje de muebles sin palabras en una lista de instrucciones paso a paso, me proporcionó una lista confusa de piezas, la mayoría de las cuales estaban erradas.