Primer ministro chino insta al Congreso de EEUU a facilitar los intercambios y la cooperación bilaterales

El primer ministro chino, Li Qiang, se reunió hoy domingo en Beijing con una delegación del Congreso de Estados Unidos, y pidió al Congreso estadounidense que vea a China y a las relaciones entre los dos países de una manera correcta, facilite activamente los intercambios y la cooperación, y desempeñe un papel constructivo en el fomento de la amistad y el desarrollo común entre China y Estados Unidos.

Al reunirse con la delegación de la Cámara de Representantes estadounidense, Li indicó que como China y Estados Unidos son grandes países con influencia mundial significativa, el mantenimiento de un desarrollo constante, sólido y sostenible de las relaciones bilaterales es benéfico para los intereses comunes de ambas partes y cumple las expectativas de la comunidad internacional.

El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, han sostenido diversas conversaciones telefónicas este año y alcanzado el consenso de que China y Estados Unidos deben fortalecer el diálogo y la cooperación, brindando una guía estratégica para el desarrollo de las relaciones bilaterales en la próxima etapa, dijo Li.

China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para lograr el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de ganancia compartida, y espera que Estados Unidos colabore con China en la misma dirección para impulsar la relación bilateral a lo largo de la vía correcta, lo que beneficiará a ambos países y al mundo entero, afirmó Li.

El primer ministro indicó que China y Estados Unidos deben ser socios en pro del desarrollo común, tratarse mutuamente con sinceridad, empoderarse entre sí y lograr el éxito mutuo. China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para abordar las preocupaciones de cada uno mediante la comunicación con un espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo, añadió.

