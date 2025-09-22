Ansu Fati brilla y Mónaco escala en fútbol francés

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 39 segundos

La eterna promesa fútbolística Ansu Fati (22 años) marcó hoy dos veces en su debut en la Ligue1 con el Mónaco para contribuir al triunfo 5-2 ante Metz, que puso al club del Principado entre los líderes.

En el estadio Luis II de Mónaco, los locales tuvieron en el atacante español del Barcelona cedido a préstamo a su pieza clave, al poner dos veces delante a su equipo tras entrar de cambio en la segunda mitad.

Fati, quien había marcado en el revés 1-4 frente al Brujas en la Champions, anotó apenas a los 37 segundos de ingresar al campo tras la pausa y después en el 83 para romper el 2-2 en la pizarra, ventaja ampliada por un autogol y por George Ilenikhena.

Con la victoria, Mónaco llegó en la quinta jornada del fútbol francés a 12 puntos, los mismos que el invicto Paris Saint-Germain (PSG), Olympique de Lyon y Strasbourg.

El PSG y el Olympique de Marseille no pudieron jugar esta noche por las tormentas en la ciudad Focence.

En los otros partidos dominicales de la quinta fecha de la Ligue1 Strasbourg venció 3-2 al Paris FC y Auxerre 1-0 al Toulouse, mientras que Le Havre y Lorient igualaron 1-1.

Visitas: 1