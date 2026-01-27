Presidentes de Bolivia y Brasil alistan su primera reunión

Esa noticia fue confirmada este lunes tras una reunión en la Cancillería boliviana entre el ministro anfitrión, Fernando Aramayo, y su huésped brasileño, Mauro Vieira.

Los titulares revisaron durante la plática la agenda bilateral y acordaron establecer un mecanismo de reuniones ministeriales periódicas para tratar diversos asuntos de interés común.

Durante un breve encuentro con medios nacionales, los cancilleres coincidieron en la opinión de que el primer encuentro entre Paz y Lula da Silva iniciará una nueva etapa de los nexos políticos bilaterales en el contexto de una agenda regional compartida.

«Planeamos encontrarnos cuatro veces al año para llevar una agenda sólida, efectiva y productiva, y discutimos el encuentro que va a acontecer entre nuestros presidentes pasado mañana en Panamá», aseguró Vieira ante la prensa.

El jefe de la diplomacia brasileña sostuvo que Lula ya invitó a Paz a visitar el gigante sudamericano en los próximos meses.

Convocado por el Banco de Desarrollo de América Latina conocido como CAF, la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe sesionará el 28 y 29 del mes en curso en Panamá, con una agenda centrada en cómo posicionar a la región en el escenario global.

Vieira inició este lunes en Bolivia una gira que incluirá también escalas en Perú y Ecuador, y acompañará a Lula en una visita oficial a Panamá, de acuerdo con fuentes oficiales brasileñas.

El miércoles se incorporará en el país istmeño a la delegación encabezada por su jefe de Estado que participará en la apertura del Foro y que, además, sostendrá un encuentro con el mandatario panameño, José Raúl Mulino.

Según se informó, en el contexto de la visita a Panamá, la parte brasileña rubricará un acuerdo de facilitación de inversiones con el país anfitrión.

La diplomacia brasileña informó que, concluido el programa en Panamá, el ministro Vieira viajará a Perú para reunirse este jueves con su par peruano, Hugo Claudio de Zela, junto a quien analizará el estado actual de las relaciones bilaterales, con énfasis en comercio, infraestructuras y lucha contra el crimen organizado.

Concluirá la gira en Quito el 30 del mes en curso, donde se entrevistará con su homóloga, Gabriela Sommerfeld, reunión en la cual se revisará el cumplimiento de los acuerdos pactados en agosto último durante la visita del presidente Daniel Noboa a Brasil.