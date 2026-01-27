“Mis amiguitos” a la vanguardia en Cienfuegos

Compartir en

El Círculo Infantil de Pastorita “Mis amiguitos” es el primer centro en la provincia en recibir el título de Centro Listo como parte del plan de actividades para la celebración del aniversario 65 de la creación de los Círculos Infantiles el 10 de abril.

La jornada contó con la realización de un módulo cultural donde participaron los niños que atienden al Círculo Infantil y para concluir sembraron un árbol de Jaguar en el círculo para simbolizar a la provincia de Cienfuegos.

El 10 de abril de 1961 nacieron los Círculos Infantiles en Cuba de la mano del Comandante Fidel Castro y de Vilma Espín. La institución es desde entonces un centro de aprendizaje y formación para los niños más pequeños.

El reconocimiento de Centro Listo simboliza la excelencia, el compromiso y la fidelidad con la obra iniciada en 1961. “Mis amiguitos” logró alcanzar la clasificación gracias al esfuerzo de la estructura de dirección, el personal docente, la familia y los pequeños estudiantes.

La educación temprana no es solo un derecho, sino un acto de amor revolucionario. Cada logro que se alcanza es un homenaje a aquellos que día tras día hacen posible que la infancia florezca en un ambiente seguro.

