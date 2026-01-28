Antorchas encendidas por Martí y Fidel en Cienfuegos

Compartir en

Motivados por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el natalicio del Héroe Nacional José Martí, los jóvenes y el pueblo cienfueguero en general se congregaron esta noche frente a la sede del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas en Cienfuegos para efectuar la tradicional Marcha de las Antorchas.

Encabezados por las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno en el territorio, los presentes recorrieron el Prado hasta la calle La Mar, para finalizar en el parque juvenil frente a la Aduana.

En ese sitio, cargado de historia por su vínculo con la figura de Julio Antonio Mella, Lesimay Turca Trujillo, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, reafirmó el compromiso de la juventud cubana para seguir trabajando incansablemente por Cuba.

“Somos conscientes de los desafíos a los que nos enfrentamos, pero rendirse nunca será la elección. Con la fuerza de nuestras convicciones y la guía de Martí, estamos seguros de que venceremos todas las dificultades y construiremos el futuro que soñamos”, agregó.

La velada concluyó con un espacio cultural protagonizado por artistas locales, quienes cerraron la noche desde el mismo parque juvenil.

La Marcha de las Antorchas, realizada por primera vez en la madrugada del 27 de enero de 1953 para conmemorar el centenario del natalicio de José Martí. A 73 años después, mantiene su vigencia y simbolismo en el sentir de las nuevas generaciones.

