ONU: Más de 37 mil palestinos fueron desplazados en Cisjordania en 2025

Según un informe de la ONU, más de 37 mil palestinos fueron desplazados en 2025 en Cisjordania, un récord histórico de violencia de colonos israelíes.

Más de 37 mil palestinos fueron desplazados en la Cisjordania ocupada durante 2025, la cifra más alta registrada hasta ahora, en medio de niveles sin precedentes de violencia ilegal por parte de colonos israelíes, advirtió la ONU el lunes, citando datos recientes de su oficina humanitaria.

El territorio palestino “registró niveles récord de desplazamiento y violencia de colonos”, declaró el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, durante una conferencia de prensa, al referirse a una nueva publicación de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Dujarric, explicando que la mayoría de los desplazamientos se produjeron por “operaciones llevadas a cabo en campamentos de refugiados”, destacó que en el norte de Cisjordania, OCHA registró más de 1800 ataques de colonos israelíes contra palestinos, que causaron víctimas, daños materiales o ambos.

El portavoz de la ONU subrayó que se trata de “la cifra anual más alta registrada por las Naciones Unidas” y que marca el noveno año consecutivo de incremento.

Desde octubre de 2023, en paralelo al genocidio israelí en la Franja de Gaza, los israelíes han intensificado sus ataques contra palestinos en la Cisjordania ocupada, donde al menos, 1109 palestinos han sido asesinados y casi 11 000 más han resultado heridos.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró en julio de 2024 como ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y pidió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Al-Quds (Jerusalén) este.