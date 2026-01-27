Guterres alerta: “ley de selva” está reemplazando al Estado de derecho

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 42 segundos

El secretario general de ONU advirtió que la “ley de la selva” está reemplazando al Estado de derecho, destacando la necesidad de cumplir con la Carta de ONU.

“En todo el mundo, el Estado de derecho está siendo reemplazado por la ley de la selva”, advirtió el lunes el secretario general de Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, alertando ante el consejo de seguridad de Naciones Unidas (CSNU), citando como ejemplos la negación de ayuda humanitaria fundamental, además de ataques deliberados contra infraestructuras civiles y otras violaciones graves del Derecho Internacional y la Carta de la ONU.

Destacó su preocupación por “el creciente recurso a los tribunales y cortes internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia”, al referirse al papel esencial de las instancias judiciales internacionales y urgir a los Estados miembros a aceptar su jurisdicción obligatoria sin restricciones.

Guterres también advirtió sobre un “descarado desprecio por la Carta de las Naciones Unidas” y múltiples situaciones donde “el Estado de derecho se trata como un menú a la carta”.

El dirigente enumeró varias problemáticas, entre ellas el uso ilegal de la fuerza, la proliferación ilícita de armas nucleares, los cambios de gobierno fuera del marco constitucional y los abusos contra los derechos humanos.

Defendió el Derecho Internacional como un “salvavidas” para los Estados más vulnerables, subrayando que su vigencia marca lo que es aceptable en conflictos y desacuerdos. Según destacó, estas normas son esenciales para contener la violencia y limitar posibles excesos de los países más poderosos.

Guterres resaltó el papel central del Consejo de Seguridad, al que calificó como “el único organismo que ejerce la autoridad que le concede la Carta para actuar en nombre de todos los Estados miembros en asuntos de paz y seguridad”, Señalando que sus decisiones son obligatorias para todos los países y constituyen una herramienta clave para prevenir y gestionar crisis internacionales.

El secretario general presentó su visión de reforma del Consejo, basada en tres ejes: la obligación de los Estados de cumplir la Carta de la ONU, la utilización efectiva de los mecanismos de resolución de disputas y el fortalecimiento de procedimientos judiciales autónomos.

Además, subrayó como positivo que cada vez más países recurran a instancias judiciales internacionales y reclamó la aceptación universal de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia.

Respecto al Tribunal Penal Internacional (CPI), Guterres recordó los obstáculos enfrentados, incluidos los bloqueos de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y enfatizó que “no puede haber una paz justa ni sostenible sin rendición de cuentas”, asociando justicia e independencia judicial con la lucha contra la impunidad por crímenes graves.