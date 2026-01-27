Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 29 segundos

El Gobierno de Irán ha destacado la plena preparación del país para defender sus intereses y responder a cualquier amenaza, aunque no renuncia a la vía diplomática.

Durante su habitual rueda de prensa semanal, la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohayerani, ha afirmado este martes que el Ejército de Irán se encuentra en plena capacidad operativa para responder a cualquier escenario de emergencia derivado de amenazas externas.

Junto a la preparación militar —ha agregado la vocera— “todas las opciones están sobre la mesa”, puesto que Teherán no permitirá que ningún actor externo ponga en riesgo su seguridad ni cause daños al país.

Al mismo tiempo, la funcionaria ha destacado que el Ejecutivo apuesta por abordar los desafíos internos junto con la población y mediante la vía diplomática.

Las declaraciones se producen un día después de que un alto mando militar del Cuartel General Central de Jatam al-Anbiya, perteneciente al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, respondiera a las recientes amenazas formuladas por responsables militares de Israel y Estados Unidos. El oficial advirtió que la idea de una operación contra Irán “limitada, rápida y limpia” se basa en cálculos erróneos y en una evaluación incompleta de las capacidades defensivas y ofensivas iraníes.

El responsable militar reiteró que Irán no busca iniciar ningún conflicto, pero dejó claro que no permitirá que amenazas contra su seguridad nacional avancen hasta su ejecución.

La funcionaria iraní ha realizado estas declaraciones en un contexto de escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con recurrir a la fuerza militar contra la República Islámica.

Trump ha expresado su respaldo a los alborotadores y terroristas que transformaron protestas de carácter económico en disturbios violentos, en los que murieron al menos 3117 personas, de las cuales 2427 eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que el resto correspondía a alborotadores y terroristas.

Los funcionarios iraníes consideran los disturbios como parte de una campaña coordinada por Estados Unidos e Israel, cuyo objetivo es desestabilizar Irán luego de su fracaso en la guerra de 12 días lanzada en junio.