Jóvenes cubanos recorrerán La Habana en Marcha de las Antorchas

El desfile de este martes ocurre en el contexto del aniversario 173 del nacimiento del apóstol de Cuba y su recorrido comprende desde la escalinata de la Universidad de La Habana, hacia la Fragua Martiana, antiguas canteras de San Lázaro, donde el adolescente Martí cumplió presidio por sus ideas independentistas.

Esta edición adquiere nuevas connotaciones al efectuarse en el año del centenario del nacimiento del líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro, uno de los protagonistas principales del primer desfile acontecido en la medianoche del 27 de enero de 1953.

La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez, en la convocatoria llamó también a rendir tributo a los 32 combatientes cubanos, caídos durante la agresión perpetrada por fuerzas de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero.

Por otra parte, el secretario de organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, destacó la víspera que la marcha, bajo el lema Antorcha Centenaria Antimperialista, constituye un llamado a la acción y a la reflexión sobre el legado martiano, en especial su visión universalista expresada en la frase “Patria es humanidad”.