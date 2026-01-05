Presidente Nicolás Maduro comparece hoy en corte de Nueva York (+ Informaciones relacionadas)

Compartir en

El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá hoy ante una corte de Nueva York, tras su secuestro el 3 de enero durante un ataque aéreo ordenado por Donald Trump y ejecutado por fuerzas especiales de Estados Unidos.

pciones legales para resolver la situación de manera pacífica», pero la responsabilidad del desenlace recae en «la persistencia en la conducta delictiva» de los acusados, afirmó Bondi.

La coalición Answer advirtió que luego de semanas de amenazas de Trump de que pronto comenzaría una invasión terrestre en Venezuela la agresión se produjo y que este podría ser el comienzo de otra guerra, basada completamente en mentiras.

Para la organización anti-belicista no se trataría de un combate del Gobierno de Trump al narcotráfico ni de defender la democracia, sino de robar el petróleo de Venezuela y dominar América Latina.

Poco antes de las 17:00 hora local del sábado aterrizó en una base militar de Nueva York el avión que condujo a Maduro, quien descendió de la aeronave tiempo después bajo un fuerte dispositivo de seguridad, encapuchado, caminando con dificultad y al parecer esposado. Era muy escasa la visibilidad, de acuerdo con las imágenes transmitidas aquí en la televisión.

Este fin de semana fue de protestas contra la guerra y de apoyo a Venezuela en varias ciudades estadounidenses entre ellas, la capital del país. Ayer también tuvo lugar una masiva manifestación frente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentran bajo custodia Maduro y su esposa.

La concentración exigió a Trump el fin de los golpes de Estado, del intervencionismo de Estados Unidos y del secuestro de presidente de una nación soberana.

El 70 por ciento de los ciudadanos del país está en contra de una acción militar en Venezuela, a tono con las encuestas.

Amplia congregación de personas y medios de prensa frente al tribunal de Nueva York

Al igual que en otras ocasiones en las que otros acusados de alto perfil han comparecido ante el tribunal, hay una fila de periodistas y miembros del público que hacen cola para acceder a la sala donde Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán por primera vez desde su secuestro este fin de semana.

Maduro y su esposa comparecerán ante el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, y serán acusados formalmente por delitos relacionados con drogas y armas.

Se espera que presenten sus alegatos durante la lectura de cargos, que suele ser una audiencia breve.

En video: Caravana que transporta a Maduro llega al tribunal

Cubadebate

