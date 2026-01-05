Destacan en Cienfuegos labor de higienistas, epidemiólogos y profesionales de la Atención Primaria de salud

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 10 segundos

En el contexto de la celebración del aniversario 42 de la creación del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia por el Comandante en Jefe Fidel Castro, y del Día del Higienista y Epidemiólogo cubano, autoridades de la salud destacaron en Cienfuegos la labor imprescindible de estos profesionales en el primer nivel de la atención sanitaria.

La fecha, que conmemora el natalicio del eminente salubrista Dr. Juan Guiteras Gener –quien en 1906 describió los primeros casos de dengue en Cuba–, sirvió para reconocer el esfuerzo de un año complejo. Yagén Pomares Pérez, directora nacional de Atención Primaria en el Ministerio de Salud Pública, durante un breve encuentro en Cienfuegos expresó palabras de agradecimiento a los profesionales del sector por lo realizado en un año tan complejo como el recién finalizado.

Pomares Pérez subrayó los desafíos epidemiológicos enfrentados, sobre todo ante la alta incidencia del chikungunya, cuando los profesionales de la salud de primer nivel se crecieron ante toda esta situación. Este esfuerzo, afirmó, ha sido decisivo en la vigilancia, control y educación sanitaria para enfrentar estas epidemias.

“Creo que es la manera de felicitar a los higienistas y epidemiólogos cubanos que en el día de hoy celebran de conjunto con los profesionales del Programa de Médicos y Enfermeras de la Familia”, añadió Pomares Pérez.

SOLIDARIDAD Y CONDENA EN LA JORNADA CONMEMORATIVA

Más allá del ámbito sanitario, la cita se convirtió en una tribuna de solidaridad internacional y condena política. En nombre de todos los trabajadores de la salud primaria de Cuba, Pomares Pérez leyó una enérgica declaración.

“Condenamos la agresión militar, unilateral y criminal perpetrada por el gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela”, expresó. “Rechazamos este acto de guerra que constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho inalienable de los pueblos a su autodeterminación”.

La directora de Atención Primaria advirtió que el objetivo de estas acciones “no es otro que apoderarse de las vastas riquezas naturales de la patria de Bolívar”, con el fin de “apagar el faro de paz, dignidad y resistencia antiimperialista que ellas representan”. Frente a esta “lógica imperial”, reafirmó el principio de solidaridad humana que caracteriza a la isla. “Mientras el imperio envía buques de guerra para apagar faros de soberanía, Cuba ha enviado y enviará batas blancas para encender esperanza en las comunidades”, subrayó.

Tal intervención contrastó dos modelos de relaciones internacionales. “Nuestros colaboradores médicos son guardianes activos de este faro de dignidad y la prueba vigente de que la verdadera cooperación internacional se basa en el dar y en el compartir la salud, no en el quitar y destruirla”, sentenció Pomares Pérez.

Al decir de la facultativa, el año 2025 la Atención Primaria estuvo signada por la reorganización, a partir de las transformaciones que incluyeron a más de 450 policlínicos, más de 10 mil equipos básicos de salud y 760 grupos básicos d trabajo.

“No podemos decir que alcanzamos los resultados esperados, pero sí vamos avanzando en el cumplimiento de las consultas, los terrenos y logramos una cobertura de vacunación del 95 por ciento, índice propio de países del primer mundo”, señaló.

De esta manera, la conmemoración del Día del Higienista-epidemiólogo cubano y el aniversario 42 del Programa de Médicos y Enfermeras de la Familia en Cienfuegos entretejió el reconocimiento al quehacer científico y humano de estos profesionales, especialmente en el enfrentamiento a la compleja situación de las arbovirosis, con una firme toma de posición política en defensa de la soberanía de los pueblos y el internacionalismo, principios que, según se destacó, también forman parte esencial de la medicina cubana.

Visitas: 6