Xi Jinping condena actos unilaterales «que socavan gravemente el orden internacional»

En su primera aparición pública tras la agresión estadounidense contra Venezuela, el presidente chino recalcó que «todos los países deben respetar las vías de desarrollo elegidas de forma independiente por los pueblos»

En paralelo al posicionamiento de la Cancillería de China de exigir la inmediata liberación del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, secuestrados por Estados Unidos el pasado 3 de enero, el líder chino, Xi Jinping, enfatizó que las grandes potencias tienen la responsabilidad de dar ejemplo en el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

«El mundo actual está experimentando cambios y turbulencias que no se veían desde hace un siglo, con actos unilaterales de hegemonía que socavan gravemente el orden internacional» aseveró el presidente de gigante asiático durante una reunión con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin.

En la misma línea, el líder chino manifestó que: «Todos los países deben respetar las vías de desarrollo elegidas de forma independiente por los pueblos de otras naciones, cumplir el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, Beijing a través de su canciller Wang Yi, recalcó que ningún país debe arrogarse el papel de policía o juez global, subrayando que la soberanía de todas las naciones debe ser plenamente protegida frente al uso de la fuerza.

En paralelo el Gobierno de la República Popular China, mediante el portavoz de la Cancillería, Lin Jian, exigió este lunes 5 de enero a los Estados Unidos la liberación inmediata y el respeto a la integridad física del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores, Calificando la operación militar estadounidense como un «uso descarado de la fuerza» que viola flagrantemente el derecho internacional, las normas básicas de las relaciones entre Estados y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.

El vocero denunció que estas acciones de acoso hegemónico socavan la soberanía de Venezuela y representan una grave amenaza para la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe, región que debe ser preservada como una zona de paz en ése sentido ratificó su respaldo a la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU e instó a Washington a cesar sus esfuerzos por socavar al Gobierno venezolano, priorizando el diálogo y la negociación sobre la agresión armada.

También Lin Jian aseguró que independientemente de la coyuntura, la posición de China de profundizar la cooperación energética y estratégica con Venezuela se mantiene inalterable y protegida por leyes internacionales. China reafirmó que continuará siendo un socio confiable para la región, basado en los principios de no injerencia y beneficio mutuo, trabajando conjuntamente para salvaguardar la justicia internacional frente a las tensiones derivadas de esta intervención.

Pueblo de Venezuela a las calles

En el plano nacional, el pueblo venezolano tomó las calles de Caracas en una multitudinaria marcha para exigir la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, quienes permanecen secuestrados en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. La presidenta de Inparques, Rosinés Chávez, lideró la movilización destacando que la agresión del pasado sábado 3 de enero, que afectó a la capital y a los estados Miranda, Aragua y La Guaira, no doblegará la lealtad de los patriotas.

Chávez hizo un llamado a mantener la esperanza y la resistencia activa, asegurando que la unidad popular es la garantía para defender la independencia política y el futuro de las nuevas generaciones. Esta postura de condena al intervencionismo es compartida por la Federación de Rusia, que ratificó el derecho inalienable de Venezuela a decidir su propio destino sin tutelajes externos.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, advirtió a la comunidad internacional que la verdadera intención de Washington tras este ataque militar es el despojo de los recursos estratégicos, especialmente el petróleo y los minerales preciosos.

Rodríguez alertó que este precedente de violencia y secuestro de autoridades legítimas constituye una amenaza existencial para cualquier Estado soberano, mientras el país se mantiene en alerta ante las consecuencias de esta gravísima agresión imperial.

