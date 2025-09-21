Presidente de Cuba constató compromiso de CTE de Matanzas

La Guiteras, considerada la más eficiente, está aportando al sistema 226 megawatts.

El director del bloque unitario, Rubén Campos, explicó al mandatario que la termoeléctrica presenta limitaciones en su potencia debido a una de las bombas de alimentación, y un alto consumo de agua.

Detalló que las prioridades de la Guiteras son: mantener la generación con la mayor confiabilidad y eficiencia posibles hasta la reparación capital; así como preparar y ejecutar ese importante proceso que está previsto para diciembre, por un periodo de 180 días.

El jefe de Estado consideró inaplazable el mantenimiento capital, y enfatizó.

“Hay que prepararlo bien, con calidad. Mientras ese momento llega vamos a seguir recuperando capacidades para aminorar el impacto de la salida”.

Con el mantenimiento capital se prevé que la CTE alcance unos 315 megawatts.

Durante un diálogo con directivos y trabajadores, Díaz-Canel conoció las medidas que se aplican como parte del Programa de Gobierno para la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), relacionadas con el aumento de salario, entrega de alimento, de aseo, atención médica especializada, y otros apoyos fundamentales.

✒️| “Es muy estimulante visitar esta emblemática termoeléctrica, y apreciar el compromiso y responsabilidad de su colectivo de trabajadores para recuperar las capacidades generación de la planta y contribuir a la necesaria e imperiosa estabilización del SEN”. pic.twitter.com/Lup0cjXe3o — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) September 20, 2025

Este viernes, el presidente cubano inició un recorrido por termoeléctricas del país para chequear con sus trabajadores y directivos el programa de recuperación de capacidades de generación en el SEN.

Fuente: Prensa Latina