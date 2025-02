Presidente argentino al borde de juicio político por promover una estafa

Compartir en

Numerosos usuarios de redes sociales alertaron sobre la potencial estafa de la criptomoneda $LIBRA apoyada por el presidente Milei

El presidente argentino, Javier Milei, se encuentra al borde del juicio político por promover un extraño proyecto de criptomonedas, lo que ha causado incertidumbre en los argentinos al pensar que es una estafa masiva.

Según confirmó una fuente confiable de la Casa Rosada al medio de prensa argentino Tiempo, no fue un hackeo, «el presidente publicó un tuit desde su cuenta personal».

La criptomoneda en cuestión se llama $LIBRA y de acuerdo con el presidente, consiste en un «proyecto privado» que «se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos».

Asimismo, la diputada libertaria Lilia Lemoine, personalidades oficialistas en las redes sociales como Gordo Dan (Daniel Parisini) y reconocidos inversores como Ariel Sbdar, se unieron a respaldar la propuesta.

Por otra parte, numerosos usuarios de redes sociales alertaron rápidamente sobre la potencial estafa; un experto en el campo como Santiago Siri se preguntó: ¿El acto de corrupción más grande de la historia argentina?”.

“La ley de ética pública (25.188) dice que los funcionarios tienen que ser transparentes y evitar conflictos de interés. si el presidente impulsa un activo financiero mientras está en funciones y el 84 por ciento está en manos de 10 billeteras anónimas, lo mínimo es que explique quiénes son. no es un capricho, es lo que diferencia una república de un kiosco trucho”, argumentó Siri.

De igual manera, una seguidora del presidente argentino en redes sociales conocida como Lady Market alertó acerca de una posible estafa: “Para los que no entienden, un rug pull es una estafa de inversión en criptomonedas en la que los creadores o desarrolladores de un proyecto de criptomonedas abandonan repentinamente el proyecto o salen de la estafa, llevándose consigo todos los fondos invertidos por los usuarios. Fíjense básicamente que hay un PUMP (Subida muy fuerte) y un DUMP (caída muy fuerte)”.

“Fíjense básicamente que hay un PUMP (Subida muy fuerte) y un DUMP (caída muy fuerte). Generalmente los dueños del proyecto ya están comprados fuertemente en céntimos. Esto se hace viral, ingresan compras masivas de usuarios que desconocen, y cuando ya tienen ganancias fuertes, detonan la moneda. Como es en el caso de $LIBRA”, añadió la usuaria.

El fundador de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y del Frente Patria Grande, Juan Grabois ejerció la primera reacción política a Milei con respecto al tema: “Señor presidente promover una empresa privada -que además pinta ponzi- desde el sillón de Rivadavia es una falta ética grave y probablemente un delito reprimido por el artículo 265 del código penal. Teléfono fiscales”.

Hace pocas horas, el presidente Javier Milei se excusó en su misma cuenta oficial de la red social X al decir: “(…) publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

