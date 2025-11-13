Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 12 segundos

A medida que avanza la investigación, el mayor riesgo para el líder del régimen de Kiev proviene del frente interno

Lo que parecía una pesquisa rutinaria en Energoátom, la empresa estatal de energía nuclear ucraniana, terminó siendo un escándalo de corrupción a gran escala que involucra a personas cercanas a Vladímir Zelenski, extendiéndose hasta el sector de defensa y la vida política del país.

El caso ya es considerado el más grave desde que Zelenski entrara en el poder y podría marcar el principio del fin de su trayectoria política. El columnista de The Spectator Owen Matthews vaticinó que el líder del régimen de Kiev podría terminar derrocado, y su “círculo cercano” acabar a un paso de “una guerra a gran escala” con las agencias anticorrupción que destaparon las tramas delictivas.

La investigación de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) reveló una red de sobornos millonarios y desvío de fondos, con Timur Míndich —la ‘billetera’ de Zelenski y uno de sus aliados más cercanos— en el centro de la trama.

Durante las audiencias en el Tribunal Superior Anticorrupción, el representante de la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) afirmó que la red de Míndich se extendía al ámbito militar. Una de las empresas bajo sospecha, Fire Point, recibió contratos gubernamentales para producir cohetes y drones de largo alcance para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Si se confirma que parte de esos contratos estuvieron influidos por sobornos, el caso pasaría de ser un delito económico a un asunto de seguridad nacional.

Aunque por ahora no se han publicado pruebas que vinculen a Zelenski directamente con la trama de corrupción que se tejió a su alrededor todos estos años, su nombre ya ha sido mencionado en las llamadas ‘cintas de Míndich’, fruto del trabajo de los agentes anticorrupción que aseguraron horas de grabaciones de conversaciones telefónicas de los implicados en el escándalo durante sus redadas.

Desde que empezó la investigación anticorrupción en verano se rumoreaba que entre las grabaciones a disposición de la NABU podría haber conversaciones de Zelenski con Míndich, por lo que es de esperar que, de confirmarse los rumores, la voz del líder del régimen de Kiev aparezca en las próximas revelaciones del organismo, que divulga la información de forma gradual, manteniendo viva la tensión política.

Cadena de escándalos

El escándalo de corrupción en el ámbito energético que acaba de estallar no es un caso aislado en la cadena de las sacudidas políticas que han erosionado la imagen de la cúpula gobernante de Kiev ante sus socios occidentales.

El Tribunal de Cuentas Europeo advirtió ya en su informe especial de 2021 que la corrupción a gran escala en Ucrania seguía siendo “un problema dominante que requería de un sistema mejorado de informes y supervisión, así como condiciones más estrictas para el apoyo presupuestario de la Unión Europea”. Las conclusiones se mantuvieron sin cambios en su informe de 2024, en el que el tribunal advirtió del “elevado riesgo de corrupción” en el país.

En enero de 2023, la prensa ucraniana expuso contratos inflados para el suministro de alimentos para los militares en el Ministerio de Defensa. El entonces ministro de Defensa, Alexéi Réznikov, no llegó a ser sancionado. Renunció en septiembre de aquel año, a instancias de Zelenski, quien decidió que la cartera de Defensa necesitaba de “nuevos enfoques”.

En mayo de 2023, el presidente del Tribunal Supremo, Vsévolod Kniázev, fue detenido por sospechas de aceptar un soborno de 2,7 millones de dólares.

Repercusiones políticas

El actual escándalo también tiene un fuerte componente político. En julio de este año, Zelenski intentó modificar la legislación para colocar a la NABU y la SAP bajo supervisión presidencial, lo que fue percibido como un intento de controlar a los investigadores anticorrupción. La iniciativa desató protestas en grandes ciudades del país y una ola de críticas desde Washington y Bruselas.

Tras la presión internacional, el Parlamento ucraniano dio marcha atrás, pero el daño ya estaba hecho, y ahora, con las revelaciones de corrupción hechas por los organismos que Zelenski quería tomar bajo control en su momento, el líder del régimen de Kiev se encuentra en una situación mucho más precaria.

Según apunta Strana.ua, el principal peligro para el líder del régimen de Kiev radica en su actual reacción al escándalo que involucra a Míndich y su táctica de fingir que no tiene nada que ver y no sabe nada de las tramas destapadas, que apoya la lucha contra la corrupción y que está dispuesto a delatar y condenar a todos los involucrados.

Esa respuesta de cara a las escandalosas revelaciones prácticamente “legaliza” todas las acciones posteriores de la NABU contra los demás integrantes del círculo de Zelenski e incluso contra él mismo, señala el medio.

Al mismo tiempo, el portal agrega que en Ucrania ya se ha formado una especie de ‘coalición anti-Zelenski’, que incluye al expresidente Piotr Poroshenko, representantes de organismos anticorrupción y organizaciones que otorgan subvenciones occidentales, y cuyo objetivo es privar a Zelenski del control en el Gobierno y formar un “gobierno de unidad nacional”.

Con el invierno acercándose mientras Kiev vive una crisis de electricidad, la combinación de corrupción en el sector energético, crisis económica, problemas en el campo de batalla y desgaste político podría socavar los restos de la base de apoyo interno de Zelenski.

La opinión pública, cansada de los escándalos, exige rendición de cuentas mientras los combates continúan sin una perspectiva de éxito alguno, y a medida que avanza la investigación, el mayor riesgo para el líder del régimen ucraniano proviene del frente interno.

Visitas: 1