Policía francesa detiene a dos sospechosos del robo millonario en el Louvre

Las autoridades francesas anunciaron este domingo 26 de octubre, la detención de dos personas presuntamente implicadas en el robo de joyas valoradas en 88 millones de euros que sacudió al parisino Museo del Louvre el pasado 19 de octubre.

Según reportaron medios parisinos, los cuales apodan al suceso como El Robo del Siglo, uno de los cuatro ladrones que irrumpió en la Galería Apolo del museo fue capturado anoche en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Argelia. La segunda detención tuvo lugar en el departamento Sena-Saint Denis, en la Región Parisina, de acuerdo al informe difundido por fuentes de la investigación a los medios locales.

La noticia del arresto ocupa la portada de los principales medios franceses, que citan a fuentes cercanas a la investigación en espera de un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía.

De momento, no se menciona el destino ni la ubicación de las ocho joyas históricas robadas, que incluyen collares, pendientes, un lazo de ramillete y una tiara que pertenecieron a emperatrices o reinas como Eugenia y María Luisa de Austria. La incógnita sobre el paradero del botín mantiene en vilo a las autoridades francesas y al mundo del arte.

Tanto la fiscal de París, Laure Beccuau, como el ministro del Interior, Laurent Núñez, han expresado gran preocupación por las piezas sustraídas y el temor de que sean desmanteladas, dada su confección con cientos de diamantes y esmeraldas. Para la persecución de los asaltantes, se activó un dispositivo que incluye un centenar de investigadores.

La víspera del anuncio de las detenciones, había trascendido que varias de las joyas más valiosas y otras piezas preciosas del Louvre fueron trasladadas al Banco de Francia para su resguardo. Esta medida se tomó tras el espectacular robo y busca proteger el patrimonio nacional ante futuros incidentes.

El presidente Emmanuel Macron y la ministra de Cultura, Rachida Dati, han exigido públicamente reforzar la protección de los museos y sitios patrimoniales de Francia. La detención de los dos presuntos responsables se produce en medio de duras críticas al Gobierno por el tema de la seguridad en el museo más famoso y visitado del planeta.

