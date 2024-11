Pimiento rojo, ¿verdura de la eterna juventud?

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 47 segundos

Desde tiempos inmemoriales el hombre se afanó en la búsqueda de métodos y mecanismos para burlar el efecto del tiempo en el organismo humano. Incluso no faltaron soñadores y utópicos que organizaron expediciones con la intención de encontrar la ansiada fuente de la juventud.

Si bien hasta la fecha poco puede hacerse en la pretendida ambición de la inmortalidad, existen recursos naturales para prolongar la vitalidad del cuerpo, sobre todo con hábitos de vida saludables y una dieta sana. Por ejemplo, cuando se trata de mantener la piel firme y saludable, el colágeno es un nutriente fundamental.

Aunque muchas personas recurren a suplementos, existen alimentos naturales que ayudan a producir colágeno, la proteína estructural de la matriz extracelular que se encuentra en tejidos conectivos, y que desempeña un papel en la formación de diversos tejidos, incluyendo tendones, ligamentos, piel, córnea y huesos- Sepa que este componente lo puedes hallar en el pimiento rojo.

Tesoro a la mano

De acuerdo con un artículo publicado en el portal web tunuevainformacion.com,

“las propiedades del pimiento rojo son tantas y tan sorprendente, que seguro que no sabías todo lo que esta simple hortaliza puede hacer por tu salud. Rico en múltiples nutrientes y sustancias que no se encuentran en otros alimentos de origen vegetal, basta con incluir una pequeña cantidad de la verdura en tu dieta para notar un gran cambio en tu organismo”.

Agrega el interesante documento que este ají proporciona un gran aporte de fibra, al tiempo de estar considerado como el alimento más rico en Vitamina C. Del grupo B tiene B1, B2, B3, B6 y B9, potasio, fósforo, magnesio, hierro, calcio y es un potente antioxidante, además de estar presente en su composición carotenoides, luteína, flavonoides, capsaicina, agua y proteína.

En otro orden, el pimiento rojo está considerado como uno de los ingredientes básicos de la dieta mediterránea y de los más completos que podemos ingerir. Su poder nutritivo es tal que combate el envejecimiento y previene varios tipos de cáncer y otras enfermedades graves.

Diversos estudios sobre las bondades de este maravilloso vegetal aseguran que fortalece el colon gracias a su contenido en fibra. También las investigaciones científicas demuestran que mejora la memoria y gracias a su aporte en antioxidantes, puede frenar enfermedades degenerativas y favorecer la capacidad cerebral.

Y como si fuera poco, asimismo los defensores del consumo de este alimento protegen la salud cardiovascular, comoquiera que el contenido en vitamina C, flavonoides y fitoquímicos disminuye el riesgo de ese tipo de enfermedad.

En tanto, las personas con anemia pueden beneficiarse de su ingestión, según un trabajo publicado por The American Journal of Clinical Nutrition. Gracias a su alto contenido en vitamina C, favorece la absorción del hierro de los alimentos en el tubo digestivo. Muy recomendado porque reduce el síndrome premenstrual.

Por su contenido en betacarotenos, capsantina, quercitina y luteolina, previenen el colesterol «malo», como revelaba un estudio dado a conocer en Journal of Food Science. La vitamina B6 que aporta lo convierte en un diurético natural, por lo que evita la retención de líquidos y la hipertensión.

La única recomendación es que no se debe consumir en exceso ni en grandes cantidades por riesgo de sufrir diarrea o malestares estomacales.

Visitas: 1