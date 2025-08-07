Patricia, un impulso renovador para la cultura de Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 46 segundos

En una provincia que busca reactivar y revitalizar su vida cultural, el proyecto Patricia emerge como una iniciativa fresca y colaborativa que ha encontrado en la interdisciplinariedad y participación comunitaria su principal fortaleza. Concebido por un grupo de artistas aficionados de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV), Patricia se propone transformar el panorama artístico y social de Cienfuegos.

El espíritu que dio origen al proyecto es simple: “hacer arte” como respuesta a la desmotivación cultural que percibían en la juventud local. Hoy, Patricia ha integrado a músicos, bailarines, actores, diseñadores, escritores, fotógrafos, tatuadores, skaters y periodistas que, sin ser artistas en sentido estricto, desempeñan un rol fundamental en el tejido cultural que se busca fortalecer.

Un espacio para todos

Patricia no se limita a una sola disciplina ni a un área física concreta. Su esencia multidisciplinaria se complementa con una doble dimensión: la física y la virtual. Por un lado, se trata de reactivar espacios públicos, llevando la cultura directamente a los rincones de la ciudad a través de talleres, eventos y exposiciones. Por otro, se apoya en plataformas digitales, principalmente Instagram, para visibilizar y promover el talento local más allá de la presencia física. El Muelle Real y la sede provincial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) Patricia fueron los lugares donde el joven proyecto realizó su primera presentación el pasado martes 29 de julio.

El propósito de esta dualidad es generar redes que fortalezcan el tejido social de la ciudad, creando un ecosistema colaborativo donde jóvenes, artistas y emprendedores encuentren herramientas para desarrollarse profesionalmente y contribuir con sus propuestas a un plan de acción abierto y en constante evolución.

Superando obstáculos

“El camino no ha sido sencillo. En sus comienzos, Patricia enfrentó la desconfianza natural en proyectos culturales emergentes, sobre todo por parte de artistas y el público que temían que se quedara en una iniciativa efímera. Sin embargo, tras su primera presentación pública, la acogida ha sido muy positiva, con un público vibrante y artistas comprometidos que ven en Patricia una plataforma real para crecer y expresarse”, comenta Rosangela Bermúdez Díaz, directora del proyecto.

Mirando hacia el futuro

A corto plazo, Patricia se enfoca en consolidar su comunidad, dar cabida a más propuestas y fortalecer la participación de nuevos artistas. A largo plazo, sueña con hacer de Cienfuegos un referente cultural donde la creatividad y la resiliencia artística sean la norma, abriendo camino para que cada vez más personas quieran ser parte.

Entre los eventos próximos se destaca la colaboración con la banda local Smashing CF, que promete un concierto especial como cierre del verano, así como otras actividades que serán anunciadas por su cuenta oficial en Instagram (@patri_cfg).

Cómo sumarse

El proyecto invita a la comunidad a seguir su recorrido a través de esta plataforma digital, donde se comparte información de interés y se convocan a quienes deseen apoyar o participar, ya sea como artistas, promotores o simples amantes de la cultura.

Patricia no es solo un proyecto: es una invitación a ser parte activa del renacer cultural de Cienfuegos, un esfuerzo colectivo que apuesta por el arte como motor del cambio social y la identidad local.

Visitas: 2