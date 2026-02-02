Compartir en

El año llega a sus primeros 33 días y parece destinado a una de las pruebas más fuertes que enfren­taremos como nación. No exage­ramos en lo más mínimo. El actual Gobierno de Estados Unidos se ha envalentonado a niveles de presión y más bloqueo que no son ciencia ficción. Recaerá sobre el pueblo de Cuba no solo la sereni­dad para la toma de decisiones en momentos cruciales, sino también la capacidad de prepararse para el peor escenario económico, po­lítico, social y militar que pueda gestar un adversario obcecado con el ejemplo revolucionario a solo 90 millas.

No vienen días de relajación. Es demasiada y muy prolongada en el tiempo ya la guerra mediática que intenta preparar el terreno para que explotemos desde adentro, cuando el combustible alcance menos para la energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la economía y la vida diaria en nuestros campos y ciu­dades.

Y contra tanta maldad aparece­rán —como ya empiezan a flore­cer— las voces llamando a ne­gociar, a sentarnos en una mesa que no ha sido Cuba la que cortó patas y sillas en 67 años, sino ellos mismos al querer imponernos una falsa democracia que no tienen derecho a dictarnos, pues somos libres, independientes y soberanos desde que precisamente el 1.º de enero de 1959 salimos de sus botas y garras con una Revolución triun­fante y popular.

José Martí luchó y definió una Patria “de todos y para el bien de todos”, pero sin injerencia extran­jera; sin estrangulamiento econó­mico por una posición ideológica contraria al imperialismo más po­tente y avasallador que haya exis­tido jamás; sin la sombra estadou­nidense sobre nuestras espaldas guiando ningún camino.

Cada hora, cada día, cada se­mana, cada mes de este 2026 apunta a un desafío de vida. Fidel lo dijo claro y preciso: “No nos gusta que nos amenacen”. Y por supuesto que nadie desea morir, sino trabajar y salir adelante con nuestros propios esfuerzos. Todo lo que lo impida es atentar contra la Patria. Ser cada día más cubano es defendernos como mambises y rebeldes, con fusiles e ideas. Y con la certeza de que, como ellos: ¡Venceremos!

