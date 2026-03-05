Partido Comunista Ecuatoriano rechaza expulsión de la Embajada de Cuba

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 23 segundos

El Partido Comunista Ecuatoriano (PCE) emitió un comunicado expresando su profunda indignación y rechazo ante la decisión del gobierno ecuatoriano de declarar persona non grata a la Embajada de Cuba y ordenar su salida del país en 48 horas, así como el cese inmediato de las funciones del Embajador de Ecuador en Cuba.

Denuncia del PCE: «Esta acción, arbitraria y carente de la más mínima racionalidad diplomática, representa un atentado directo contra la historia de solidaridad, cooperación y hermandad entre los pueblos de Ecuador y Cuba».

32 años de cooperación cubana: Desde 1992, la cooperación médica y social cubana ha estado presente en Ecuador, contribuyendo significativamente al bienestar del pueblo:

Más de 3.500 profesionales cubanos han trabajado en Ecuador.

Millones de consultas médicas y cientos de miles de cirugías realizadas.

Asistencia en partos y vacunaciones en todo el territorio nacional.

Mediante la Misión Solidaria Manuela Espejo, equipos cubanos y ecuatorianos trabajaron juntos para identificar y atender a personas con discapacidades, elevando la calidad de vida de miles de ecuatorianos.

Llamado del PCE: «La expulsión de una embajada amiga no solo hiere la dignidad de los ciudadanos cubanos y ecuatorianos, sino que también mancha la soberanía y autonomía de nuestro país ante el mundo. Es lamentable la postura del actual gobierno, que se alinea con las presiones geopolíticas de Washington y renuncia a los principios de solidaridad internacional».

Solidaridad inquebrantable: «El PCE reafirma su solidaridad con el gobierno revolucionario de Cuba y el pueblo hermano de la Isla, que día tras día ha demostrado su vocación internacionalista. Hacemos un llamado a los movimientos sociales y a la comunidad internacional a alzar la voz en defensa de la amistad entre los pueblos».

Legisladores rechazan decisión de Ecuador de expulsar misión de Cuba

Legisladores ecuatorianos de oposición rechazan hoy la decisión del Gobierno de declarar persona non grata al embajador de Cuba y expulsar a toda la misión diplomática de ese país, medida que calificaron como preocupante.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó este miércoles que, en aplicación del artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, todos los funcionarios cubanos tenían 48 horas para abandonar el país, sin ofrecer otras explicaciones.

La presidenta del Grupo Interparlamentario de Amistad Ecuador–Cuba, Liliana Duran, sostuvo que «esta no es una decisión diplomática cualquiera, es un acto extremo que rompe décadas de cooperación entre Ecuador y Cuba, países que han trabajado juntos en temas de salud, educación y solidaridad entre los pueblos».

«Lo más grave es que esta medida ocurre justo cuando Estados Unidos intensifica su presión contra Cuba», afirmó Durán y añadió que el Gobierno ecuatoriano demuestra «su servilismo y alineamiento con la política de Washington, sacrificando nuestra soberanía y dignidad de la política exterior».

Por su parte, la legisladora Nuria Butiña señaló que horas antes del anuncio oficial se había realizado una sesión del Grupo Interparlamentario con la presencia del embajador Gutiérrez y su equipo en la sede Asamblea Nacional.

«Cuba ha sido un aliado histórico en áreas esenciales como la salud y la educación, aportes que han beneficiado directamente a miles de familias ecuatorianas», aseveró Butiñá.

La parlamentaria advirtió que esta decisión daña la integración latinoamericana, debilita nuestra tradición de diálogo y afecta a miles de ciudadanos cubanos que viven en Ecuador.

La también legisladora Mariana Yumbay manifestó que la medida «no es un gesto amistoso entre naciones que durante décadas han compartido historia, cultura, cooperación, solidaridad, respeto».

Yumbay consideró que la medida «se une a una lógica geopolítica que desde hace más de medio siglo busca aislar y presionar al pueblo cubano».

En sentido similar se pronunció el parlamentario andino Virgilio Hernández, que recordó el apoyo de Cuba en la formación profesional de jóvenes ecuatorianos de los sectores más pobres, que hoy son médicos, científicos y profesionales.

El Gobierno de Cuba rechazó «en los términos más enérgicos» la decisión, una medida calificada como «arbitraria e injustificada».

Mediante un comunicado, la cancillería cubana cuestionó la determinación de Quito de exigir la salida del personal de la Embajada de la nación caribeña «sin aportar argumento alguno».