Papa León XIV renovó su llamado al diálogo para la paz mundial

El papa León XIV renovó hoy su llamado a que se cultive con paciencia el diálogo en busca del bien común, para lograr la paz mundial.

En sus palabras tras el rezo del Ángelus, pronunciadas al mediodía de este domingo desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano, ante miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, el sumo pontífice expresó que mi pensamiento se dirige a lo que está sucediendo estos días en Medio Oriente.

Se refirió en particular a la situación en Irán y Siria donde, según dijo “las persistentes tensiones están causando la muerte de muchas personas”, y manifestó su esperanza de que “el diálogo y la paz se cultiven con paciencia, buscando el bien común de toda la sociedad”.

También habló acerca del conflicto en Ucrania, e hizo un nuevo llamamiento para que cese la violencia y se intensifiquen los esfuerzos por la paz.

El pasado 9 de enero, en sus palabras durante una audiencia con los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, León XIV se refirió además a la compleja situación que enfrenta Venezuela, tras el ataque de Estados Unidos, así como por tensiones en aguas del Caribe y el Pacífico latinoamericano.

“Renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos, y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia”, acentuó.

El obispo de Roma manifestó entonces que “el aumento de las tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana también es motivo de profunda preocupación”, en clara referencia a la presencia en esa zona de fuerzas militares norteamericanas, con el pretexto de una supuesta lucha contra el narcotráfico.

“Deseo renovar mi vehemente llamamiento para que se busquen soluciones políticas pacíficas a la situación actual, teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas”, añadió.

El santo padre lamentó que “la guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas”.

En medio del panorama tan amenazante de nuestro tiempo, “la debilidad del multilateralismo es motivo de especial preocupación a nivel internacional”, significó, pues “la diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza”.

